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Ali İhsan Yavuz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ali İhsan Yavuz'un görevi nedir?

25.03.2021 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti MKYK listesinde adı geçen Ali İhsan Yavuz gündemde en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Aslen Trabzonlu olsan Ali İhsan Yavuz’un hayatı ve kim olduğu merak ediliyor. AK Parti MYKY listesinde adı geçen Ali İhsan Yavuz kısa süre içinde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan isimlerden biri haline geldi. İşte, detaylar…

Ali İhsan Yavuz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ali İhsan Yavuz'un görevi nedir?

AK Parti’nin 7’nci Büyük Kongresi’nde açıklanan MYKY listesinde adı geçen Ali İhsan Yavuz vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bir dönem Sakarya Milletvekili olan Ali İhsan Yavuz’un yaşı ve hayatı ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ali İhsan Yavuz kimdir? Ali İhsan Yavuz’un görevi nedir? İşte, ayrıntılar…

ALİ İHSAN YAVUZ KİMDİR?

Ali İhsan Yavuz, 7 Temmuz 1969 yılında Trabzon’un Yomra ilçesinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Yavuz daha sonra Sakarya Barosuna bağlı olarak 10 yıl serbest avukatlık yapmıştır.

Evli ve 4 çocuk babası olan Ali İhsan Yavuz, yedi yıl AK Parti Sakarya Merkez İlçe Başkanlığı, 2 yıl Sakarya Adapazarı Kurucu İlçe Başkanlığı ve 1 yıl Sakarya İl Başkan Yardımcılığı (Siyasi ve Hukuki İşler Birimi) olmak üzere 10 yıl kadar teşkilatlarda görev aldı.

    1. 26 ve 27. dönemde Sakarya Milletvekili seçilen Yavuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyeliği, İnsan Haklarını İnceleme Komisyon üyeliği, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Sözcülüğü görevlerinde de bulundu.

Ayrıca, Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığında yedi yıl Başkan Yardımcılığı ve Eylül 2017'den Ağustos 2018 tarihine kadar AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı’nda görev aldı.

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Ali İhsan Yavuz AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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