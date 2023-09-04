Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumunda son durum! Esas Holding'ten açıklama geldi

Yunanistan'da zodyak botla kayalıklara çarparak deniz kazası geçiren ve önce Bodrum'a, ardından da tedavi için İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili Esas Holding'den yazılı açıklama yapıldı.

"NORMAL ODADA TEDAVİSİ DEVAM ETMEKTE"

Yapılan açıklamada; "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdiği deniz kazasının ardından; Ali Sabancı'nın tedavisi normal odada, eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi ise evinde devam etmektedir.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Bu nihai açıklamamızla birlikte, zorlu sürecimizde bizden manevi desteğini esirgemeyen herkese içtenlikle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

ERDOĞAN HASTANEDE ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün tedavileri devam eden Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etmişti.

Sabancı çiftinin sağlık durumları hakkında Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt'tan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 45 dakika süren ziyaretinin ardından hastaneden ayrılmıştı.

KAZANIN ARDINDAN İLK FOTOĞRAF

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde çekilen fotoğraf, Ali Sabancı'nın kazanın ardından çekilen ilk fotoğrafı oldu.



