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Aliağa'da 1.2 tonluk dana 17 bin 500 TL'ye satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 22:27 | Son Güncelleme

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 'Paşa' isimli 1.2 tonluk dana 17 bin 500 TL'ye alıcı buldu.

Aliağa'da 1.2 tonluk dana 17 bin 500 TL'ye satıldı

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesinde, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 'Paşa' isimli 1.2 tonluk dana 17 bin 500 TL'ye alıcı buldu.
İzmir Aliağa Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi Güzelhisar Mahallesi yolu üzerindeki 2 bin 500 metrekarelik kurban satış alanını hizmete sundu. Kurban pazarı, satıcı ve alıcıları bir araya getirdi. Kurban pazarında satış yapan esnaflar, fiyatların geçen yıla göre çok fazla değişiklik göstermediğini belirterek, büyükbaş fiyatlarının 7 bin TL ile 17 bin 500 TL arasında, küçükbaş fiyatlarının ise 800 TL ile 2 bin 500 TL arasında değiştiğini söyledi.
Şu an için satışların durgun olduğunu ifade eden esnaflar, satışların önümüzdeki haftalardan itibaren artabileceğini belirtti. Kurban pazarı ise zaman zaman sıkı pazarlıklara da sahne oluyor. Pazarın en gözde hayvanı ise 1.2 tonluk 'Paşa' isimli dana oldu. Alıcıların dikkatini en fazla çeken hayvan olan Paşa için sıkı pazarlık yapıldı. Ağrı’dan getirilen simental cinsi dana, yapılan pazarlık sonucunda 17 bin 500 TL'ye alıcı buldu.

FOTOĞRAFLI

Aliağa'da 1.2 tonluk dana 17 bin 500 TL'ye satıldı

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