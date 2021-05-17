Alibeyköy Barajı çevresindeki plastik atık dağları ile ilgili uzmanlardan korkutan uyarı

İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı çevresindeki birçok noktaya dökülen plastik atık yığınlarının çevre sakinlerinin ihbarı üzerine yapılan incelemelerin ardından geri dönüştürülmek üzere makinede işlenerek parçalanmış plastik atıklar olduğu ortaya çıktı. Sultangazi Habibler A1 Caddesi üzerinde birçok noktaya kaçak olarak dökülmüş olduğu tespit edilirken, bu tür atıkların insan sağlığı başta olmak üzere kuşlar, balıklar gibi birçok canlı türüne de zarar verdiği uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu plastik atık dağları ile ilgili yaptığı açıklamada atık plastiklerin bir kısmının ise yakılarak imha edilmeye çalışıldığını, bu yakılan atıkların

Alibeyköy Barajı'nı da tehdit ettiğini söyledi. "BİR AN ÖNCE BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILMALI" Plastik kalıntıların daha çok geri dönüşüm tesislerinin, plastikleri geri dönüştürme esnasında üretildiğinin altını çizen Gündoğdu, "Bu plastiklerin içerisinde çok ciddi farklı kimyasal maddeler bulunuyor. Bu plastikler rüzgarla beraber bulundukları yerden başka bir noktaya taşınabiliyor. Plastiğin döküldüğü yerin yakınlarında bulunan Alibeyköy Barajı'na bu plastiğin taşınma oranı oldukça yüksek. Yetkililer bu plastikleri bir an önce bulunduğu yerden kaldırmalı" dedi.

PLASTİKLER BALIK VE KUŞLARI CİDDİ ETKİLİYOR Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu plastikler suya karıştığı zaman öncelikle besin zincirine katılıyor. Barajda bulunan balıklar bu plastikleri yemek zorunda kalabiliyor. Bu plastiklerin bir kısmının yakıldığını görüyoruz. Bu yakılmalar esnasında çok ciddi ağır metaller çevreye yayılabiliyor. Bu ağır metaller bitki, hayvan ve insan popülasyonlarını çok ciddi etkiliyor. Balıklar bu plastikleri farkında olmadan bünyelerine alıyor. Bu şekilde plastikler balıkların beyin fonksiyonlarını, üreme ve büyümelerini etkiliyor. Yine sadece balıklar için değil kuşlar için de bu plastikler oldukça tehlikeli. Bazı kuşlar bu plastikleri besin zannederek tüketebiliyor." "PLASTİK ATIKLAR İNSANLARIN BEYİN FONKSİYONLARINI ETKİLİYOR" 1 milimetreden daha küçük olan plastiklerin rüzgarla taşınma esnasında insan sağlığına ciddi etkilerinin olduğunu belirten Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, "İnsanların bu plastiklere solunum yoluyla temas etmesi sonucu akciğerlerinde ciddi sorunlar yaşanabilir. Yine plastiklerin yanmasıyla birlikte ciddi bir hava kirliliğine meydana geliyor. Bu kirliliği soluyan kişilerde dolaşım ve üreme sistemlerinde hasar oluşabiliyor. Bu plastikler hatta zaman zaman insanların beyin fonksiyonlarını dahi etkiliyor" diye konuştu.