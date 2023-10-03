Alıç ile ne yapılır, nasıl tüketilir? Alıçtan neler yapılabilir? İşte faydaları

Alıçın nasıl tüketileceğine dair araştırmalar yapılıyor. MasterChef'te yarışmacılar alıç ile birbirinden farklı tarifler yaptı. Bu gelişmenin ardından alıç ile ilgili detaylı bilgiler sorgulanmaya başladı. Alıç sonbahar mevsiminde taze olarak tüketilebiliyor. Kırmızı, sarı, beyaz ve yeşil renklerde alıç görmek mümkündür. Günlük olarak tüketime uygun olan alıç vücuda sayısız faydası bulunan meyveler arasında yer alır.

ALIÇ İLE NE YAPILIR?

Vücut için şifa deposu olan alıç meyvesi, çayı, marmeladı ve sirkesi ile farklı şekillerde tüketime uygundur. Her gün düzenli tüketimde alıcın etkilerini görmek mümkündür. Alıç doğada dere kenarında, taşlı arazilerde yabani olarak yetişen bir meyvedir. Günümüzde meyve bahçelerinde de yetiştirilen alıç hasat sezonunun dışında da yoğun ilgi görür.

Alıç birçok şekilde tüketilebilir. Alıç meyvesi direkt olarak meyve şeklinde yenebildiği gibi kurutularak da kuru meyve gibi tüketilebilir. Aynı zamanda alıç meyvesi yaprağı ve çiçeğiyle birlikte demlenerek bitki çayı olarak da tüketilebilir. Alıçtan sirke de yapılır ve suyla seyreltilerek alıç sirkesi de kullanılabilir. Alıç sirkesinin yanı sıra alıç turşusu da yapılarak yenebilir. Alıç meyvesi hemen hemen her şekilde tüketilse de alıç tüketirken çekirdekleri yutmamak gerekir. Alıç çekirdeğinin yutulması bağırsaklarda tıkanıklık oluşmasının yanı sıra bağırsakta delinme, vücutta toksin maddelerin artışı gibi pek çok soruna neden olabilir.

ALIÇ FAYDALARI NELERDİR?

Alıç taze hâliyle ekşimsi tada sahip bir meyvedir. Pek çok faydası olduğu bilinen alıcın güçlü bir antioksidan kaynağı olduğu belirtilmiştir. Sağlık için pek çok faydası bulunan meyve taze olarak tüketilebildiği gibi marmelat olarak da tüketilebilir. Aynı zamanda alıç meyvesinin yaprakları da kurutulmuş meyvesi ile birlikte kaynatılarak çay olarak içilebilir. Kalp ve damar sağlığını korumaya destek olur ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine fayda sağlar. Yağ yakımına yardımcı olarak kilo kontrolüne destek olur.

Alıç meyvesinin faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Zengin bir antioksidan kaynağıdır ve vücuttaki serbest radikalleri atar.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı, grip gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.

Vücuttaki enfeksiyon risklerini azaltmaya destek olur, anti-inflamatuar özelliği vardır.

Diyabet, astım gibi kronik rahatsızlıklarda meydana gelebilecek inflamasyon durumlarını azaltmayı sağlar.

Taze ya da kuru olarak her mevsim tüketilebilen alıç meyvesi böbrek taşlarına da iyi gelir.

Alıç çayının vücudu rahatlatma etkisi bulunur. Aynı zamanda rahat bir uyku için gece alıç çayı tüketilmesi önerilir.

Stres, panik atak ve depresyon gibi durumlarda vücudu ve zihni sakinleştirmeye yardımcı olur.

Hafızayı güçlendirdiği bilinir, düzenli tüketildiği taktirde beyin fonksiyonlarının güçlenmesine de yardımcı olur.



