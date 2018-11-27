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Alien: Blackout aklınızı başınızdan alacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.11.2018 14:48 | Son Güncelleme

The Game Awards etkinliğinin kurucusu Geoff Keighley, Twitter üzerinden paylaştığı görsel ile beraber yeni Alien oyununun sinyallerini verdi. İşte detaylar!

Alien: Blackout aklınızı başınızdan alacak!

20th Century Fox, 22 Kasım 2018'de Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) sitesi üzerinden video oyun yazılımı kategorisinde “Alien: Blackout” marka kaydını gerçekleştirdi.

Buna ek olarak The Game Awards etkinliğinin kurucusu Geoff Keighley, Twitter üzerinden paylaştığı görselde “Worlds Will Change” yazısı bulunuyor ve sol üstte “W” harfi mevcut. Bu harf Alien evrenindeki Weyland-Yutani Corporation logosu olarak karşımıza çıkıyor.

Tüm ortaya çıkan detaylar bununla da sınırlı değil. Hideo Kojima geçtiğimiz günlerde 20th Century Fox'u ziyaret edip Alien temalı bir fotoğraf paylaşmıştı sosyal medya hesabından.
Alien: Blackout aklınızı başınızdan alacak!

WORLDS // WILL // CHANGE on December 6 #TheGameAwards pic.twitter.com/2b8ZPZCTbv
— Geoff Keighley (@geoffkeighley) 2 Kasım 2018

Bu paylaşımın altında ise The Game Awards hesabının Kojima'ya “Worlds Will Change” mesajı gönderdiği görülmekte.

Tüm bu detaylar yeni bir Alien oyununun The Game Awards etkinliğinde duyurulacağını ifade ediyor kısacası. The Game Awards etkinliği hiç olmadığı kadar sağlam bir şekilde geliyor bu yıl.

7 Aralık'ta 04:30'da başlayacak olan etkinliği YouTube, Twitter, Facebook ve Steam TV platformlarından canlı olarak kullanıcılar izleyebilecek. Peki ya siz bu detaylar hakkında neler düşünüyorsunuz? - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Alien: Blackout The Game Awards

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