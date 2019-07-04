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Alınlarından ter, yüzlerinden toz eksik olmuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 11:24 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Trakya'da, buğday tarlalarındaki hasat mesaisi, yerini saman balyası taşıyan işçilere bıraktı - Hava sıcaklığının 37 derece olarak ölçüldüğü Trakya'da, saman balyalarını taşıyan işçilerin alınlarındaki ter hiç kurumuyor - Bir yandan ter, diğer yandan ise yüzlerine yapışan sap ve saman nedeniyle bir hayli zorlanan işçiler, taşıdıkları balya başına 2 lira gelir elde ediyor - İşçilerden Egemen Erkek: - "Giydiğimiz kıyafetler gün içerisinde sırılsıklam oluyor. Hava gerçekten çok sıcak. Saman tozları gözümüze giriyor, en zor olanı ise samanların depolara indirilmesi"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Trakya'da işçiler, buğday hasadı biten tarlalara balya taşımak için girmeye başladı.

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Trakya'da, buğday tarlalarındaki hasat mesaisi, yerini saman balyası taşıma işine bıraktı.

Buğday tarlaları biçildikten sonra hayvancılıkta yem olarak kullanılan samanlar bağlama makinesiyle bağlandıktan sonra tarlaya bırakılıyor. Balyaların tarladan ahırlara taşınması ise sezonluk çalışan emekçilere kalıyor. Ağır ağır ilerleyen traktör römorkunun peşinden giden işçiler, saman balyalarını var güçleriyle yüklerken, römork üzerindeki başka bir işçi de atılan balyaları düzenliyor.

Balya işçileri, hem kaşındırmaması için kendilerini sap parçalarından hem de güneş çarpması ve sıcaktan korumaya çalışıyor. İşçiler, balya başına 2 lira ücret alıyor. Toz, sıcak, susuzluk demeden çalışan işçiler, mesailerini akşam saatlerine kadar sürdürüyor.

- "Çok zor bir iş"

İşçilerden Egemen Erkek, hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı tarlalarda 4-5 kişilik ekip olarak günde 600-700 saman balyası taşıdıklarını söyledi.

Sıcak havanın kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Erkek, mecbur kalmadıkça insanların bu işi yapmaktan kaçındığını ifade etti.

Kış aylarında geçinebilmek için yazın sıcağında çalışmak zorunda olduklarını ifade eden Erkek, "Biz her bir balya yüklemesi için 2 lira ücret alıyoruz. Saman balyası yüklemek çok zor bir iş. Ancak biz bu işin artık ustası olduk. Zaman zaman tabii sıcaktan bunalıyor ve bitkin düşüyoruz." diye konuştu.

Tüm zorluklara rağmen mesailerini sürdürdüklerini aktaran Erkek, şunları söyledi:

"Giydiğimiz kıyafetler gün içerisinde sırılsıklam oluyor. Hava gerçekten çok sıcak. Saman tozları gözümüze giriyor, en zor olanı ise samanların depolara indirilmesi. Samanları depolara yerleştirirken gerçekten bunalıyoruz, oksijenin azaldığı noktalar oluyor. Keşke her gün tarlada saman yüklesem. Samanlığa girmek gerçekten istemem."

Serkan Oruç ise sıcak hava nedeniyle ciddi anlamda terlediklerini, mesailerini güçlükle sürdürdüklerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Balya römork saman

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