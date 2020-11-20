Alışılmışın dışında: Poco M3 tasarımı ile karşımıza çıktı!

Poco M3 için iddialar gelmeye devam ediyor. Poco'nun X3'ten sonraki en dikkat çeken telefonu olacağı düşünülen Poco M3'ün tasarımı ise hala büyük bir merak konusu. Bu konuda bazı söylentiler ortaya çıksa da telefonun tabiri caizse ete kemiğe bürünmüş haliyle karşılaşmadık. Fakat 91mobiles'ın sızıntısına göre Poco M3'ün fotoğrafları ortaya çıkmış durumda.

POCO M3 TASARIMI POCO X3'E BENZİYOR, BİR FARKLA!

Poco M3 tasarımı, sızdırılan fotoğrafta gözler önüne seriliyor. Buna göre telefon, Poco X3'ten aşina olduğumuz tasarım dilini sürdürecek. Yani POCO logosu da yine telefondaki yerini alacak. Fakat burada br değişiklik olacak. Hem de daha önce birçok telefonda görmediğimiz bir değişiklik.

Akıllı telefona dair yayınlanan fotoğrafta, telefonun arka tarafında dikdörtgen yapılı bir arka kamera kurulumunun yer alacağı görülüyor. Ancak bu noktada tasarımın farklı olduğunu söylememiz gerek. Kamera tarafındaki siyah kaplamayı telefonun öbür ucuna kadar uzatan firma, böylece sarı, siyah ve mavi ile donatılmış iki renkli bir tasarımla karşımıza çıkacak. En azından Poco M3'e ait olduğu söylenen fotoğraftan anladığımız bu.