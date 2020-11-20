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Alışılmışın dışında: Poco M3 tasarımı ile karşımıza çıktı!

20.11.2020 15:07 | Son Güncelleme:
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Alışılmışın dışında: Poco M3 tasarımı ile karşımıza çıktı!

Poco M3 tasarımı bir sızıntı kaynağı aracılığıyla gün yüzüne çıktı. Sızdırılan Poco M3 fotoğrafına bakıldığında bizleri birçok akıllı telefonda görmediğimiz bir arka kamera kurulumu karşılıyor. Bu yönüyle POCO'nun çok şaşırttığını söylemek mümkün.

Poco M3 için iddialar gelmeye devam ediyor. Poco'nun X3'ten sonraki en dikkat çeken telefonu olacağı düşünülen Poco M3'ün tasarımı ise hala büyük bir merak konusu. Bu konuda bazı söylentiler ortaya çıksa da telefonun tabiri caizse ete kemiğe bürünmüş haliyle karşılaşmadık. Fakat 91mobiles'ın sızıntısına göre Poco M3'ün fotoğrafları ortaya çıkmış durumda.

POCO M3 TASARIMI POCO X3'E BENZİYOR, BİR FARKLA!

Poco M3 tasarımı, sızdırılan fotoğrafta gözler önüne seriliyor. Buna göre telefon, Poco X3'ten aşina olduğumuz tasarım dilini sürdürecek. Yani POCO logosu da yine telefondaki yerini alacak. Fakat burada br değişiklik olacak. Hem de daha önce birçok telefonda görmediğimiz bir değişiklik.

Poco M3 özellikleri

Akıllı telefona dair yayınlanan fotoğrafta, telefonun arka tarafında dikdörtgen yapılı bir arka kamera kurulumunun yer alacağı görülüyor. Ancak bu noktada tasarımın farklı olduğunu söylememiz gerek. Kamera tarafındaki siyah kaplamayı telefonun öbür ucuna kadar uzatan firma, böylece sarı, siyah ve mavi ile donatılmış iki renkli bir tasarımla karşımıza çıkacak. En azından Poco M3'e ait olduğu söylenen fotoğraftan anladığımız bu.

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POCO M3 ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Poco M3 özellikleri için kesinleşen donanımlar yok. Ancak tahminler var. İddialara göre telefon 6,53 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekran ile gelecek. Poco'nun yeni telefonu Snapdragon 662 işlemcisi ve 4 GB RAM ile de desteklenecek. Tasarımı ile alışılagelmişin dışında olan arka kamera kurulumunda ise 48 MP ana kamera ve detayları bilinmeyen iki kamera daha bizleri karşılayacak. 6.000 mAh değerinde 18W hızlı şarj destekli batarya ile geleceği söylenen modelin 24 Kasım'da tanıtılması bekleniyor. En azından son iddialar bu yönde.

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