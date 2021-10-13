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Alışveriş için gitti, ayağı kırık döndü!

13.10.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde süpermarkette alışveriş yapmak isteyen kişi, asansör boşluğuna düştü. Ayağı kırılan avukat, düştüğü noktanın çevresinde herhangi bir güvenlik önlemi bulunmaması sebebiyle süpermarket yetkililerinden şikayetçi olacağını söyledi.

Alışveriş için gitti, ayağı kırık döndü!

Olay, 18 Temmuz 2021 günü Yalıkavak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir süpermarkette yaşandı. Edinilen bilgiye göre ailesi ile birlikte Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’ndeki yazlığına tatile gelen İstanbul Barosu avukatlarından 30 yaşındaki evli ve 1 çocuk annesi Aygin Kuruloğlu, süpermarkete alışveriş için gitti.

Kuruloğlu, reyonların arasında dolaştığı esnada, peynir almaya yöneldi. O esnada etrafında herhangi bir güvenlik önlemi alınmayan asansör boşluğuna sağ ayağını bastı. Ayağını basmasıyla birlikte asansör boşluğundan alt kata düşen avukatın ayağı kırıldı.

Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Av. Aygin Kuruloğlu, market yetkililerinden şikayetçi oldu daha sonra İstanbul’a döndü. Ayağındaki talus kemiği kırılan kazazedenin tedavisi halen devam ettiği öğrenildi. Yaşadığı bu talihsiz olayla ilgili iddianame hazırlanmasını beklediklerini söyleyen Aygin Kuruloğlu, daha sonra tazminat davası açacağını anlatarak şöyle dedi:

"TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM"

“Yalıkavak’taki evimizin yanındaki markete alışveriş için gittiğim esnada olay yaşandı. Reyonların arasında dolaşırken peynir almak için uzandım, sağ ayağım asansör boşluğuna bastı. Yük indirme bindirme asansörü, depoya iniyor. Fakat etrafında hiçbir güvenlik önlemi yok. Beni hastaneye kaldırdılar. Talus kemiği kırılmış. İşletme yetkililerinden şikayetçi oldum. Tedavim hala devam ediyor, henüz ayağım iyileşmedi. İhmali olan kim varsa onlardan şikayetçi oldum. Şimdi iddianame hazırlanmasını bekliyorum. Daha sonra tazminat davası açacağım. Ben orada ölebilirdim veya sakat kalabilirdim. Ya da kucağımda çocuğum da olabilirdi. Ayrıca ben oraya düştükten sonra yaralı halde ambulans beklerken içeri müşteri almaya devam ettiler. Müşteriler asansör boşluğundan aşağı bana bakıyorlar. Bu hasta hakları ihlali. Bu kadar insanın buna şahit olmasına gerek yok.”

"BELEDİYEYE DE BAŞVURU YAPACAĞIM"

Kendisinin spor hukuku ile uğraştığını ve olayın transfer döneminde yaşandığı için kayıplarının da çok olduğunu dile getiren Kuruloğlu, “Ben o asansörün izinli olduğunu da sanmıyorum. Bununla ilgili belediyeye de başvurumu yapacağım. Gerekli incelemeler yapılsın” diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum
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