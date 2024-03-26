Alışveriş merkezinde kan donduran infaz! Beyzbol sopasıyla vura vura öldürdü

Muğla'daki korkunç olay, bir alışveriş merkezinde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.K. ve Ümit Özlü isimli iki kişi arasında sözlü tartışmanın ardından kavga çıktı.

BEYZBOL SOPASIYLA DARP ETTİ

Tartışmanın ardından iddiaya göre M.K. elindeki beyzbol sopasıyla Ümit Özlü'yü darp etti. Saldırıya uğrayan 49 yaşındaki Ümit Özlü ağır yaralandı.

Kavga ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan Özlü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Özlü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi M.K polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





