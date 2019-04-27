HABER

Alışveriş merkezinde organik tarıma dikkat çeken şenlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 18:44 | Son Güncelleme

Kocaeli’de organik tarıma dikkat çekmek amacı ile AVM’de düzenlenen Tohum Takas ve Organik Tarım Paneli’nde vatandaşlara önemli bilgiler aktarıldı.Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği tarafından düzenlenen Tohum Takas ve Organik Tarım Paneli 41 Burda Alışveriş Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kocaeli’de organik tarıma dikkat çekmek amacı ile AVM’de düzenlenen Tohum Takas ve Organik Tarım Paneli’nde vatandaşlara önemli bilgiler aktarıldı.

Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği tarafından düzenlenen Tohum Takas ve Organik Tarım Paneli 41 Burda Alışveriş Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteği ile gerçekleştirilen şenlik kapsamındaki organik tarım panelinde konuşmacı olarak yer alan Yeditepe Üniversitesinden Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Metin Turan, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan ve Berrin Ertürk, organik tarımın önemi hakkında önemli bilgiler aktardı. Panale Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Mustafa Tengerek ve çok sayıda vatandaş katıldı. Panelde konuşan Prof. Dr. Metin Turan, Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan ve Berrin Ertürk, kimyasal gübrelerin zararları, endüstriyel tarım, organik gübre kullanımı ve organik beslenme konularında katılımcılara bilgiler aktardı.

Katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından panel sona erdi. Panelin ardından şenlik, tohum takas etkinliği ile devam etti. Alışveriş merkezinde kurulan ekolojik pazarda organik tohum takası ve dağıtımı yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de etkinliğe katılarak vatandaşlara tohum dağıttı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlik tohumların dağıtılmasıyla sona erdi.

Bu halıya paha biçilemiyorBu halıya paha biçilemiyor
Mesir Festivali'nde yiyecekler yarıştıMesir Festivali'nde yiyecekler yarıştı
Zeytinburnu'nda denizden ceset çıktıZeytinburnu'nda denizden ceset çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

Otomobil alacaklar ve satacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar ve satacaklar dikkat!

Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı!

Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı!

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü

Kan donduran olay! Tartıştığı eşinin boğazını kesti

Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

AK Parti'nin YSK temsilcisinden 'sandık görevlisi' açıklaması

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.