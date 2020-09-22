Alışverişe giden genç kızı kaçırdılar, ortalık savaş alanına döndü

Olay, Bahçelievler Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesi tarafından evlenmesine izin verilmeyen ismi öğrenilemeyen genç kız, alışverişe çıktığı sırada sevdiği genç ile arkadaşları tarafından silah zoruyla kaçırıldı. Genç kızın kaçırıldığını görenler, durumu polise bildirdi.

YAKINLARI OTOMOBİLLE PEŞİNE DÜŞTÜ

Bu sırada genç kızın kaçırıldığını fark eden yakını olan 3 Suriyeli genç, araçlarıyla otomobilin peşine düştü.

Kovalamaca sırasında Suriyeliler kullandıkları otomobil ile Sırrın Mahallesi'nde genç kızın kaçırıldığı otomobili çarparak durdurdu.

Kazanın ardından otomobilden inen silahlı kişiler ile kızın yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

GENÇ KIZ KURTARILDI

Cep telefonuna yansıyan tartışmanın ardından gelen polisler olaya müdahale ederek kaçırılan kızı kurtarıp, şüphelileri gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)



