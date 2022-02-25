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Aliyev’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü kutlaması

25.02.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü gönderdiği mesajla kutladı. Aliyev mesajında, “Sevgili kardeşim, kardeş Türk halkının huzur ve refahı için yaptığınız sorumlu çalışmanızda size sağlık, uzun ömür, mutluluk ve yeni başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.

Aliyev’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü kutlaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 26 Şubat doğum günü dolayısıyla tebrik mesajı yolladı. Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin her alanda önemli başarılara imza attığını belirterek, “Doğum gününüzde size en içten tebriklerimi ve en iyi dileklerimi iletmekten mutluluk duyuyorum. Bugün kardeş Türkiye Cumhuriyeti, akıllı ve ileri görüşlü liderliğiniz altında her alanda önemli başarılara imza atmış, uluslararası arenada söz sahibi ve büyük prestij kazanmış güçlü bir devlettir. Kararlı liderliğiniz ve çok yönlü faaliyetleriniz sayesinde, ülkenizin kapsamlı kalkınma yolu ve elde ettiği başarılar bizleri içtenlikle mutlu ediyor ve ilham veriyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin "tek millet iki devlet" ilkesine dayalı olarak bugünkü yüksek düzeye çıkarılmasında çok değerli bir rolü olduğunu belirten Aliyev, “Birliğimizi ve ittifakımızı güçlendirmek için gösterdiğiniz sürekli çabalarınız, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına ve topraklarımızın kurtuluşuna yönelik sürekli desteğiniz, ülkemizde size derin saygı ve itibar kazandırmıştır. Bu fırsatı, tarihi Şuşa Beyannamesi’nin onaylanmasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek için kullanıyorum. Bu belge, Azerbaycan-Türkiye stratejik ittifakında yeni bir sayfa açmakta ve bölgede barış ve güvenliğe katkıda bulunmaktadır” dedi.

Azerbaycan’ın kardeş Türkiye ile her geçen gün yeni içeriklerle zenginleşen işbirlikleri ve verimli faaliyetleri daha da genişletmeyi ve çeşitlendirmeyi amaçladığını kaydeden Aliyev, “Sevgili kardeşim, kardeş Türk halkının huzur ve refahı için yaptığınız sorumlu çalışmanızda size sağlık, uzun ömür, mutluluk ve yeni başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.

İHA

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Recep Tayyip Erdoğan
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