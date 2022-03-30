Aliyev ve Paşinyan arasındaki kritik görüşme için tarih verildi

Aliyev ile Paşinyan'ın Michel ile üçlü toplantı için buluşacağı belirtildi. İki liderin yeniden Brüksel'de bir araya geleceği görüşmenin tarihi de belli oldu. AB Konseyince, üç liderin görüşeceği toplantının 6 Nisan'da yapılacağı duyuruldu.

14 ARALIK 2022'DE BRÜKSEL'DE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Liderler, son olarak 14 Aralık 2022'de yine Brüksel'de bir araya gelmişti. Michel, Paşinyan ve Aliyev ile önce ayrı ayrı daha sonra üçlü akşam yemeğinde görüşmüştü. Basına kapalı görüşmeler hakkında açıklama yapılmamıştı.

Aliyev ve Paşinyan, daha önce Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü görüşmede bir araya gelmişti. (AA)

