Aliyev ve Putin'den telefon görüşmesi

Karabağ'a yakın bir noktada yer alan Yevlah şehrindeki valilik binasında yapılan görüşmeye, Azerbaycan adına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'daki Ermenilerle temaslardan sorumlu temsilcisi milletvekili Ramin Memmedov, Karabağ Ermenilerini temsilen David Melkumyan ve Sergey Martirosyan katıldı. Görüşmede, Rus Barış Gücü'nden de bir yetkili yer aldı.

Karabağ'daki Ermeni nüfusun Azerbaycan'a entegrasyonu konularının müzakere edildiği görüşmenin ayrıntıları hususunda henüz açıklama yapılmadı.

ALİYEV İLE PUTİN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi yaptı.

