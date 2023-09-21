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Aliyev ve Putin'den telefon görüşmesi

21.09.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan ve Karabağ Ermenileri arasındaki görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Aliyev ve Putin'den telefon görüşmesi

Karabağ'a yakın bir noktada yer alan Yevlah şehrindeki valilik binasında yapılan görüşmeye, Azerbaycan adına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'daki Ermenilerle temaslardan sorumlu temsilcisi milletvekili Ramin Memmedov, Karabağ Ermenilerini temsilen David Melkumyan ve Sergey Martirosyan katıldı. Görüşmede, Rus Barış Gücü'nden de bir yetkili yer aldı.

Karabağ'daki Ermeni nüfusun Azerbaycan'a entegrasyonu konularının müzakere edildiği görüşmenin ayrıntıları hususunda henüz açıklama yapılmadı.

ALİYEV İLE PUTİN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi yaptı.

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