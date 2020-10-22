Alkışlanacak hareket! Tuzla'da minibüs şoförü yaşlı çift için yolu kesti

Tuzla'da Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen yaşlı çifte o sırada caddeden geçen Tuzla Şifa-Pendik hattında hizmet veren yolcu minibüsü yol vermek için durdu. Ancak iki şeritli yolda diğer araçların durmaması üzerine minibüsün şoförü yolu keserek yaşlı çiftin karşıya geçmesini sağladı. O anlar ise Tuzla Belediyesine bağlı Güvenlik Görevlileri tarafından fark edilirken güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Belediye önünde kameralara yansıyan bir görüntüyü sizlerle paylaşmak istedim. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlara yol veren minibüs şoförünün çözüm biçimi tartışmaya açık olsa da tebrik etmeden geçemem. Trafikte yaya önceliğini de bu vesileyle hatırlatmış olalım" dedi.

DHA

