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Alkol ve uyuşturucu alan gençler hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 14:27 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da alkol ve uyuşturucu kullandıkları öne sürülen 5 genç, hastaneye kaldırıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da alkol ve uyuşturucu kullandıkları öne sürülen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, M.S. (19), H.Y. (18), A.Ö. (17), R.D. (17) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir genç, dışarıda alkol ve uyuşturucu aldı.

Gençler daha sonra Kanlıca Mahallesi TOKİ konutlarında, daha önce anahtarını aldıklarını bir arkadaşlarının evine gitti.

Dairede taşkınlık ve gürültü çıkaran gençleri, apartman sakinleri polise şikayet etti.

Eve giren polis ekipleri A.Ö. ile R.D'nin yerde yattığını, M.S, H.Y. ve diğer gencin ise ayakta durmakta zorluk çektiğini gördü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, gençleri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. R.D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaşanan olaydan rahatsızlık duyan apartman sakinleri, site yönetimine tepki gösterdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
alkol apartman uyuşturucu

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