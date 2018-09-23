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Alkollü genç ağabeyi ve babasını bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 23:22 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde alkollü genç Kenan P.

Alkollü genç ağabeyi ve babasını bıçakladı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde alkollü genç Kenan P. (24), tartıştığı babası Kerim P. (53) ve ağabeyi İsmail P.'yi (28) bıçakla yaraladı. Kavga sırasında aldığı darbelerble kendisi de yaralanan Kenan P. ile bıçakladığı babası ve kardeşi sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, geç saatlerde Hamidiye Kahallesi Park Caddesinde oturan Kerim P.'ye ait evin önünde meydana geldi. İddiaya göre alkol alıp gelen Kenan P., evin önünde baba Kerim P. ve ağabeyi İsmail P. ile tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Kenan P., babası ile ağabeyi Kenan P.'ye bıçakla saldırdı. Kavga sırasında Kerim P. ile oğlu İsmail P. ellerinden yaralanırken, Kenan P. ise babası ve ağabeyi tarafından darp edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada bıçaklanan Kerim P. ile oğlu İsmail P. ile darp edilen Kanan P. ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan baba ile iki oğlunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Alkollü genç ağabeyi ve babasını bıçakladıAlkollü genç ağabeyi ve babasını bıçakladıAlkollü genç ağabeyi ve babasını bıçakladıAlkollü genç ağabeyi ve babasını bıçakladı

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