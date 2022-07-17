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Alkollü kaymakam ölümüne neden olmuştu! Kahreden detay

17.07.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun kullandığı resmi aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Muhammed Çelik (13), gözyaşları içinde toprağa verildi. Muhammed'in hafızlık eğitimi aldığı Diyarbakır merkezden, bayramda Bismil'e yakınlarını ziyarete geldiği öğrenildi. Kaymakam Sinanoğlu'nun yapılan muayene ve alınan kan örneklerinde 0.27 promil alkollü olduğu tespit edilmişti. İşte olayın detayları!

Alkollü kaymakam ölümüne neden olmuştu! Kahreden detay

Feci kaza, iki gün önce öğleden sonra Batman-Diyarbakır kara yolunda meydana geldi. Batman'ın Gercüş İlçesi Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun kullandığı resmi araç, trafik ışıklarından yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Çelik'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Çelik yola savruldu. Kontrolden çıkan araç da karşı şeride geçerek kırmızı ışıkta bekleyen başka bir araca çarparak durdu, sürücü yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Muhammed Çelik ile sürücü, başka bir araçla Bismil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çelik, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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KAYMAKAM TUTUKLANDI

Kaymakam Sinanoğlu'nun yapılan muayene ve alınan kan örneklerinde 0.27 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınıp, işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Kaymakam Sinanoğlu, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sinanoğlu hakkında ayrıca 'alkollü araç kullanarak kasten trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan işlem yapıldı.

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BAYRAM ZİYARETİ İÇİN GELMİŞ

Çelik'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Çelik'in cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da Çelik'in ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti. Hafızlık eğitimi aldığı belirtilen Muhammed Çelik'in ailesiyle birlikte Diyarbakır'da yaşadığı ve bayram ziyareti için Bismil'e yakınlarının yanına geldiği öğrenildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası kaymakam Diyarbakır
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