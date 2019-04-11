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Alkollü olduğu iddiasıyla kesilen ceza mahkeme kararıyla iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 16:23 | Son Güncelleme

BOLU'nun Gerede ilçesinde trafik uygulamasında 4.25 promil alkollü olduğu gerekçesiyle 1002 TL para cezası yazılıp, ehliyetine 6 ay süreyle el konulan, olaydan bir saat sonra hastanede yapılan ölçümde ise alkolsüz olduğu belirlenen gazeteci Deniz Özen'e kesilen ceza, mahkeme kararı ile iptal edildi.

Alkollü olduğu iddiasıyla kesilen ceza mahkeme kararıyla iptal edildi

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- BOLU'nun Gerede ilçesinde trafik uygulamasında 4.25 promil alkollü olduğu gerekçesiyle 1002 TL para cezası yazılıp, ehliyetine 6 ay süreyle el konulan, olaydan bir saat sonra hastanede yapılan ölçümde ise alkolsüz olduğu belirlenen gazeteci Deniz Özen'e kesilen ceza, mahkeme kararı ile iptal edildi.
​Olay, geçen yıl Kasım ayında Bolu'nun Gerede ilçesinde meydana geldi. İstanbul'dan Sinop'a giden gazeteci Deniz Özen'e sabah karşı yapılan polis kontrolü sırasında 4.25 promil alkollü olduğu gerekçesiyle 1002 lira para cezası kesildi, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Olaydan bir saat sonra Gerede Devlet Hastanesi'ne başvuran Özen'in yapılan testinde, kanında alkol olmadığı belirlendi. Özen, cezanın iptali için başvurduğu Bolu Sulh Ceza Hâkimliği, "İki ölçüm arasında çok fark olduğu, olması gereken kandaki alkol miktarının hemen ölçülerek, sonucuna göre hareket edilmesi gerektiği değerlendirildiğinden itirazın kabulüne, kesilen para cezasının iptaline ve sürücü belgesinin iadesi" yönünde karar verdi.
'HAYRETLER İÇERİSİNDE KALDIK'
Gazeteci Deniz Özen, alkol kontrolü sırasında 4.25 promil alkollü çıktığını belirterek, "Hayretler içinde kaldık. Tekrar defalarca üflememe rağmen tekrar aynı oranda alkollü çıktım. Derdimizi anlatamadık. Aracımızı orda bağlandı. Araç içerisinde bulunan diğer iki arkadaşımın da alkol kontrolü yapıldı. Onlar da alkollü çıktılar. Bunun nasıl böyle olacağını sorduk ve 'hadi ben alkollüyüm, bu arkadaşlar da alkol almadılar onlar nasıl alkollü çıktılar?' dedim. Memurlar 'Onlar da senin nefesinden etkilenmiştir' diye cevap verdi. Şaşırmamak, hayretler içerisinde kalmamak mümkün değil. Göz göre göre mağdur edildik. İtirazlarımızı yaptık ve haklı olduğumuz ortaya çıktı" dedi.

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Alkollü olduğu iddiasıyla kesilen ceza mahkeme kararıyla iptal edildiAlkollü olduğu iddiasıyla kesilen ceza mahkeme kararıyla iptal edildi

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