Alkollü olduğu tespit edildi! Gazetecilere ölüm tehdidinde bulundu... Arabayı almak için gelen oğlu da alkollü çıktı

Aksaray'da 2.17 promil alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücü kendini görüntülemek isteyen basın mensubuna "Senin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşama şansın yok" deyip tehditler savurdu.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Trafik Denetleme Şubesi ekipleriyle birlikte rutin yol kontrolü yaptı.

BASIN MENSUPLARINI TEHDİT ETTİ

Araçların bir bir durdurulduğu kontrolde şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü Akın B.'nin (45) konuşmalarından şüphelenen polis ekipleri sürücüyü alkol testine soktu. Alkolmetre ile yapılan kontrolde sürücünün 2.17 promil alkollü olduğu tespit edilirken, ceza kesileceğini öğrenen sürücü Akın B. sinirlenip sinirini kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarından çıkardı.

Gazetecileri tehdit eden sürücü Akın B., "Senin Aksaray’da, Aksaray'ı bırak Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşama şansın yok." diyerek tehdit etti.

OĞLU DA ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekipleri aracı, sürücünün olay yerine çağırdığı Hasan B.'ye teslim etmek istedi. Ancak olay yerine gelen sürücünün oğlu Hasan B.'de alkollü çıktı. Bu kez de sürücünün oğlu, basın mensuplarına saldırmak istedi. 1823 TL para cezası kesilen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Sürücü daha sonra polis aracına bindirilmek üzere işlemlerinin yapılması için Aksaray Polis Merkezi'ne götürüldü. (İHA)

