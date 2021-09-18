Alkollü sürücüden gazeteciye şaşırtan cevap: Senin güzelliğine içtim

Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri İnegöl-Yenişehir karayolu üzerinde seyrederken kırmızı ışık ihlalleri yapan aracın peşine düştü. İnegöl merkezdeki 3 ayrı sinyalizasyon ışıklarında kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, geçeceği son kırmızı ışığa gelmeden aracını durdurdu.

ŞAŞKINA ÇEVİREN CEVAP: SENİN GÜZELLİĞİNE İÇTİM

Trafik ekipleri, aracın başına geldiklerinde sürücü Ersin K.'nın (26) direksiyon başında uykuya daldığını fark etti. Ekipler, sürücüyü uyandırdı. 1.3 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücü Ersin K., şaşırıp, "Az çıkmış ya" diyerek tepki verdi. Ersin K., "Personelleri evlerine bıraktım. 3 tane bira içtim, sonra uykum gelmiş. Uyumuş kalmışım yol ortasında." dedi. Basın mensubunun "Neden alkol kullandınız?" sorusuna, "Senin güzelliğine içtim. Çok güzel gülüyorsun." diyerek tepki verdi.

Alkollü sürücüye 3 kez kırmızı ışık ihlali yapmaktan 942 TL, alkollü araç kullanmaktan 1340 TL cezai işlem uygulandı. 6 ay ehliyetine el konulan sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

(İHA)

