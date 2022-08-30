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Alkollü sürücüden polise: Cinayet mi işledik? Allah aşkına

30.08.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de meydana gelen olayda alkollü sürücünün polisle girdiği diyalog dikkat çekti. Yapılan muayenede üst sınırın üzerinde alkollü çıkan vatandaşa idari para cezası uygulanırken, sağlık kontrolü için hastaneye gitmesi gerektiğini öğrenen şahıs polis ekiplerine, "Cinayet mi işledik? Allah aşkına" dedi.

Alkollü sürücüden polise: Cinayet mi işledik? Allah aşkına

Olay, gece 03.00 sıralarında Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Anıtpark mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurarak sürücü S.Ç.'nin durumundan şüphelendi, alkol testi yaptı.

"CİNAYET Mİ İŞLEDİK?''

Yapılan muayenede üst sınırın üzerinde alkollü çıkan vatandaşa idari para cezası uygulandı. Polis merkezine götürülmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye gitmesi gerektiğini öğrenen şahıs polis ekiplerine, "Cinayet mi işledik? Allah aşkına" dedi. S.Ç., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

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(İHA)

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Kocaeli
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