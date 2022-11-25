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  4. Alkollü sürücünün çarptığı otomobil takla attı! Yaralılar var

Alkollü sürücünün çarptığı otomobil takla attı! Yaralılar var

25.11.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Pendik ilçesinde otomobilin çarptığı aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası çarpan araç sürücüsü olay yerinden kaçarken alkollü olduğu iddia edildi.

Alkollü sürücünün çarptığı otomobil takla attı! Yaralılar var

Olay, saat 22.00 sıralarında Pendik-Kaynarca-Tuzla istikameti üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü süratli gelerek seyir halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle seyir halindeki otomobil takla atarken, çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

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Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından yaralan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çarpan şahsı arama çalışmalarına devam ediyor. (İHA)

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