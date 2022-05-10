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Alkollü sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkıp köprüden uçtu

10.05.2022 06:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te alkollü bir sürücünün kullandığı araç, kontrolden çıkarak köprüden aşağı uçtu. Otomobil metrelerce yüksekten düşerken, kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Sürücü Nevzat Y., 1,56 promil alkollü çıktı. Kazada büyük şok yaşayan kadının ambulans içinde gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Alkollü sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkıp köprüden uçtu

Kaza, İskender Paşa Mahallesinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı'ndan Taksim istikametine doğru giden Nevzat Y.'nin kullandığı 34 TC 2880 plakalı otomobil, Aksaray köprüsüne geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, önce köprünün demirlerine çarptı daha sonra da metrelerce aşağı uçtu.

Kazada otomobilin sürücüsü Nevzat Y. ve yanında bulunan 2 kadın yaralandı. Kazayı görenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü ve diğer 2 kişiyi araç içinden çıkardı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Sağlık ekipleri ise ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıları, ambulanslar ile İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaralanan sürücü Nevzat Y. ve kadınlardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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SÜRÜCÜ 1.56 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde kaza sonrası yaralanan Nevzat Y.'nin 1.56 promil alkollü olduğunu tespit etti. Kazaya karışan otomobil ile olay sırasında fırlayan aracın motoru ise bulunduğu yerden çekiciler yardımıyla kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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