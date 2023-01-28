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Alkollü taksi sürücüsü dehşet saçtı! Çarptığı araç köprüden uçtu: 2'si ağır 5 yaralı

28.01.2023 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de alkollü taksi sürücüsü dehşet saçtı. Gece saatlerinde yolda makas atarak sollama yapan taksici, önünde seyreden araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç köprüden uçtu. Taksinin çarptığı araçta sıkışan 4 kişi itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı. Feci kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Alkollü taksi sürücüsü dehşet saçtı! Çarptığı araç köprüden uçtu: 2'si ağır 5 yaralı

Düzce’deki kaza Bahçeşehir Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce’den Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan ve 1.83 promil alkollü olduğu tespit edilen A.Y. idaresindeki ticari taksi, Yahyalar köprüsü mevkiinde trafikta makas atarak ilerlemeye başladı.

KÖPRÜDEN UÇTULAR

Taksi önünde seyir halinde olan Ş.K. idaresindeki otomobile çarparak köprüden şarampole uçtu.

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Her iki aracından köprüden uçtuğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ş.K.’nın kullandığı otomobilde sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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TAKSİNİN ÇARPTIĞI ARAÇTAKİ 4 KİŞİ YARALANDI

Taksi sürücüsü A.Y. hafif yaralanırken polis ekiplerinde gözaltına alındı. Kazada yaralanan diğer kişiler Düzce’de ki çeşitli hastanelere sevk edildi.
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Kaza sebebi ile kapanan Bahçeşehir-Düzce bağlantı yolu, araçların kaldırılması sonrası normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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trafik kazası Düzce taksi

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