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'Allah hakimlerimizi, savcılarımızı başımızdan eksik etmesin' dedi, 2 kez müebbet yedi

03.10.2023 17:59 | Son Güncelleme:
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Eskişehir'de, İsmail Akdemir (50) ile oğulları Beytocan Akdemir (20) ve Baran Akdemir (22), evlerini bastıkları akrabaları Volkan Şener (28) ile Polat Gezgin'i (21) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Tutuklu sanıklardan Baran Akdemir, son savunmasında beraat talep ederken, "Allah hakimlerimizi, savcılarımızı başımızdan eksik etmesin" dedi. Mahkeme heyeti, sanıkları 2'şer kez müebbet ve 9'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. İşte detaylar...

'Allah hakimlerimizi, savcılarımızı başımızdan eksik etmesin' dedi, 2 kez müebbet yedi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde oturan İsmail Akdemir, çocukları Beytocan ve Baran Akdemir ile geçen yıl eylül ayında, Yeşiltepe Mahallesi 8892'nci Sokak'taki akrabaları Volkan Şener ile Polat Gezgin'in evine gitti. Taraflar arasında kavga çıktı, babayla oğulları pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. Şener ve Gezgin öldü, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Haklarında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan sanıklar için 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 2'şer kez müebbet hapis cezası talep edildi.

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İddianamede; olaydan 1 gün önce sanık Beytocan Akdemir'in, Polat Gezgin'in aracında içki içip gezdiği, kendisini eve bırakmadıkları için yürüdüğü, bu sırada bekçiler tarafından durdurulduğu, üzerindeki ruhsatsız tabanca nedeniyle polis merkezine götürüldüğü ve geceyi nezarette geçirdiği belirtildi. Bunun üzerine akrabalar arasında 'eve bırakmama' nedeniyle kavga çıktığı kaydedildi.

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KARAR DURUŞMASI

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Beytocan Akdemir ile Baran Akdemir kardeşler yer alırken, tutuklandıktan sonra sağlık durumu nedeniyle tahliye edilen sanık baba İsmail Akdemir katılmadı. Son savunmalarında Beytocan Akdemir çok pişman olduğunu belirterek, "Başka söyleyebileceğim bir şey yok" derken, sanık Baran Akdemir ise beraat talebinde bulunarak, "Allah hakimlerimizi savcılarımızı başımızdan eksik etmesin. Söylemek istediğim bir şey yok" diye konuştu.

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Mahkeme heyeti, sanıklar Beytocan Akdemir, kardeşi Baran Akdemir ile babaları İsmail Akdemir'i evini bastıkları akrabaları Polat Gezgin ile Volkan Şener'i, 'Kasten öldürmek' suçundan 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca, sanıklara, olay sırasında yaralanan akrabaları Erhan Ş.'yi, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 9'ar yıl hapis cezasına hükmetti.

(DHA)

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cinayet Eskişehir

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