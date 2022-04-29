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  4. Almadan önce iki kere düşünün! Vatandaşa talaş tozu yediriyorlar

Almadan önce iki kere düşünün! Vatandaşa talaş tozu yediriyorlar

29.04.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde sıklıkla tüketilen hatta tadının ünü ülke sınırlarını aşan isot, son yıllarda ortaya çıkan faydaları nedeniyle her zamankinden çok talep görüyor. Koronavirüse iyi geldiği iddia edilen isot, sadece yemeklere lezzet katmak için değil çayını yapmak için de alınıyor. Ancak, isota gösterilen ilgi gıda sahtekarlarını harekete geçirdi.

Almadan önce iki kere düşünün! Vatandaşa talaş tozu yediriyorlar

İsotun faydaları ortaya çıktıkça, isota olan ilgi de artıyor. Özellikle koronavirüse iyi geldiği iddia edilen isota talep daha da çok arttı. Bazı fırsatçılar ucuza mal etmek için isota çeşitli hileler yaparak piyasaya sürüyor. İşte isot alırken dikkat etmeniz gerekenler... Peki sahte isot nasıl anlaşılır, sahte isotu anlamanın püf noktaları nelerdir?

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İnsan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen isot; aroması ve lezzeti ile mutfakların vazgeçilmezleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. İsot, özellikle Şanlıurfa da biberin toplanıp, çöplerinden arındırılıp kurutulup, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra tuz ve zeytinyağı ile karıştırılarak elde ediliyor.

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Şanlıurfalı isot satıcıları, kentte üretilen isotun yemeklere verdiği tadın yanı sıra şifa olduğu görüşünü savunuyor. Koronavirüs salgını sürecinde de vücut direncini arttırdığı için tüketimi artan isotta, gıdacılar tarafından hileye de başvurulmaya başlandı. Birçok tüketici yediği isotun tadı ve aromasından şikayet edince, bazı satıcılar da çareyi vatandaşları uyarmakta buldu. Sahte isotu anlamak için bazı detaylar bulunuyor.

SAHTE İSOT NASIL ANLAŞILIR?

İsot satıcılarından Hüseyin Korkmaz, bazı kişilerin ucuza mal etmek adına çeşitli hilelere başvurduğunu ve talaş tozunun renklendirici ile isot görünümünde sattığını belirterek, "Bu şekilde alınan isot, tüketicinin cebine de sağlığına da zarar veriyor. Gerçek isot tanınan ve bilinen satıcılardan alınmalıdır" dedi.

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Şanlıurfalı isot satıcıları, kentte üretilen isotun yemeklere verdiği tadın yanı sıra şifa olduğu görüşünü savunuyor. Biberin toplanıp, çöplerinden arındırılıp kurutulup, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra tuz ve zeytinyağı ile karıştırılarak isot elde ediliyor. Kendine has aroması ve kokusu ile isotun diğer biberlerden ayırt edilmesinin kolay olduğunu anlatan satıcılar, "İsotun acı bir kokusu vardır ve hemen bunu hissedersiniz. Tadına baktığınızda ise tatlı bir acılığı vardır ve mideyi yakmaz. En kolay şekilde gerçek isot bu şekilde anlaşılabilir" dedi. (Yasemin)


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