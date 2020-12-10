Alman askerlerinin hukuksuz arama yaptığı Türk gemisi İzmir’de

Türk bandıralı Roselina-A gemisi, geçen ay taşıdığı insani yardım malzemeleri ile İstanbul'dan demir alarak Libya'ya hareket etti. Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nden bir komutanın sevk ve idaresinde yapılan İrini Harekatı'nda görevli Alman fırtakeyni, Mora Yarımadası'nın güneybatısında uluslararası hukuka aykırı bir şekilde gemiyi durdurdu. Ardından gemide arama yapıldı. Yapılan arama tepki çekti. Roseline -A gemisi, bu gece İzmir Limanı'na dönerek demir attı.

ARKAS FİRMASINDAN AÇIKLAMA

Doğu Akdeniz'de, geçen 22 Kasım'da Yunan komutanın sevk ve idaresinde yürütülen İrini Harekatı'nda hukuksuz şekilde aranan Türk bayraklı Roseline-A gemisi, bugün gerekli prosedürlerin tamamlanması ve yükünün boşaltılması için Alsancak Limanı'na yanaştı.

Geminin bağlı bulunduğu Arkas Konteyner Taşımacılık A.Ş. tarafından bugün konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, yaşananlar hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"22 Kasım'da Arkas'ın sahibi olduğu Türk Bayraklı M/V Roseline A konteyner yük gemisi, Libya açıklarında ticari seferi sırasında, İrini Operasyonu kapsamında oluşturulan görev gücüne ait bir Alman gemisinden gelen askerler tarafınca gemide ve taşınan bir kısım konteynerlerde silahlı bir şekilde aramaya maruz kalmıştı. Arama yapan ekibin yaklaşık 16 saat sonra yine helikopterle gemiden ayrılmasını takiben 23 Kasım itibarı ile normal seyrine kaldığı yerden devam eden Roseline-A gemisi bugün İzmir Limanı'na yanaştı. Gemi Liman Başkanlığı ve Arkas Holding yetkilileri tarafından karşılandı. İzmir Liman Başkanı Erdoğan Bayram ve Aliağa Liman Başkanı Ahmet Apak gemiyi ziyaret ederek bakanlık adına da geçmiş olsun dileklerini iletti" denildi.