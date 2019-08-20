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Alman Bayer, hayvan sağlığı birimini ABD'li Elanco'ya satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 14:47 | Son Güncelleme

Alman şirketi Bayer'in hayvan sağlığı birimini 7,6 milyar dolara ABD merkezli Elanco Animal Health Inc’e satıyor

BERLİN (AA) - Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer AG'in, hayvan sağlığı bölümünü 7,6 milyar dolara ABD merkezli Elanco Animal Health Inc’e satacağı bildirildi.

İki şirket tarafından yapılan ortak açıklamada, Elanco Animal Health Inc’ın Bayer AG’nın hayvan sağlığı bölümünü 7,6 milyar dolara satın almak izin anlaşma imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, Elanco'nun, 7,6 milyar doların 5,3 milyar dolarını nakit ödeyeceği ve geriye kalan 2,3 milyara da şirket hisseleri vereceği kaydedildi.

Satın alma anlaşmasının gelecek yılın ortalarında tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

1954’te kurulan Elanco Animal Health Inc yaklaşık 5 bin 600 çalışanı bulunuyor. Şirketin geçen yıl satış gelirleri 3,1 milyar dolar olarak belirtildi.

Bayer AG’nın hayvan sağlığı bölümünün de 3 bin 700 çalışanı bulunuyor. Bayer, küresel olarak toplamda 117 bin çalışana sahip olurken, toplam satış geliri de yaklaşık 40 milyar dolarak açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bayer Elanco Animal Health Inc

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