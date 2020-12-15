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Alman CureVac: Covid-19 aşısında son aşamaya geçildi

15.12.2020 09:21 | Son Güncelleme:
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Alman CureVac: Covid-19 aşısında son aşamaya geçildi

Alman biyoteknoloji şirketi CureVac, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı için klinik denemelerde son aşamaya geçildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, mRNA teknolojisine dayanan “CVnCoV” adlı aşı adayının faz 2b/3 çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, aşının testleri için ilk gönüllünün kayıt olduğu belirtilerek, Avrupa ve Güney Amerika'daki denemelere 35 binden fazla kişinin katılacağına işaret edildi.

Avrupa Birliği (AB), CureVac firmasının Covid-19'a karşı geliştirmekte olduğu aşıdan 405 milyon doz alımı için sözleşme imzalamıştı.

Öte yandan, mart ayında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, merkezi Almanya'da bulunan CureVac'ın Covid-19 aşı çalışmalarını ABD'ye çekmek için büyük miktarda para teklif ettiği öne sürülmüştü.

Alman hükümeti ise 15 Haziran 2020’de şirketin yüzde 23 hissesini 300 milyon euroya satın almıştı.

CureVac, mRNA tabanlı bir koronavirüs aşısı geliştirilmesine odaklanıyor. Şirketin, ABD'nin Boston kentinde de laboratuvarı bulunuyor.

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