Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı, Putin hakkındaki yorumları nedeniyle istifa etti

Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Kay-Achim Schönbach, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin yaptığı değerlendirme esnasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında sarf ettiği tartışma yaratan sözleri nedeniyle görevinden istifa etti.

Hindistan'da bir düşünce kuruluşunun organizasyonunda yaptığı ve daha sonra sosyal medyada da yayılan konuşmasında Schönbach, Putin'in Batı tarafından eşit muamele görmesi gerektiğini ve istediği tek şeyin saygı olduğunu söyledi.

"Ona gerçekten talep ettiği ve muhtemelen hak ettiği saygıyı vermek çok kolay" diyen Schönbach, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek istediği fikrinin saçmalık olduğunu dile getirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Schönbach'ın yorumlarını " kati surette kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.

Schönbach Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "daha fazla hasarı önlemek için derhal geçerli olmak üzere" görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ukrayna'nın doğusundaki sınır bölgesinde Rusya ile yaşanan ve zaman zaman küçük çaplı çatışmalara dönüşen gerilim artarken Ukrayna ve Batılı destekçileri Rusya'yı sınıra on binlerce askerini yığmakla suçluyor. Rusya ise Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki suçlamaları reddediyor.

ABD başta olmak üzere NATO ülkeleri, Rusya'nın askeri yığınak ve tatbikatları karşısında Ukrayna'nın da birlik üyesi yapılması ihtimalini daha yüksek sesle dile getirdikçe Rusya da buna itirazlarını artırıyor ve daha sert açıklamalar yapıyor.

ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere birçok ülke Ukrayna'ya silah tedarik ederken, Almanya ise Ukrayna'nın mühimmat talebini reddetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'dan Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının durdurulması da dahil olmak üzere Rusya'nın güvenliğini ilgilendirdiğini söylediği bazı taleplerde bulundu.

Ayrıca NATO'nun askeri tatbikatları durdurmasını isteyen Putin, Rusya'nın güvenliğine doğrudan bir tehdit olarak gördüğü gerekçesiyle NATO'nun Doğu Avrupa'ya silah göndermeyi de bırakmasını istiyor.

NATO Genel Sekreteri, Rusya'nun tahminen 100 bin askerini Ukrayna sınırına yığmasının yeni bir çatışmanın önünü açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

ABD'nin Ukrayna'ya yapacağı askeri mühimmat yardımının ilk sevkiyatı Kiev'e ulaştı.

Birleşik Krallık da hafta başında yaptığı açıklamada savunma silahları ve eğitim için fazladan asker göndereceğini duyurdu. Pek çok NATO müteffiki ülke de Ukrayna'ya askeri mühimmat ya da askeri birlik gönderiyor.

Almanya ise Ukrayna'nın silah gönderme taleplerini reddetti. Bunun yerine bir sahra hastanesi kurmayı teklif etti.

Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Berlin'in Kiev'e solunum cihazı verdiğini ve ağır yaralı Ukraynalı askerlerin de Alman askeri hastanelerinde tedavi edildiğini söyledi.

Ukrayna ise Almanya'nın cevabına tepki gösterdi ve Berlin'i Ukrayna'ya silah göndermeyi reddederek Batı birliğini baltalamakla suçladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Twitter'da yaptığı paylaşımlarda, Almanya'nın mevcut tutumunun Putin'i bir saldırı başlatmaya teşvik ettiğini söyledi.

