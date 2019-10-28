Alman hükümetinde güvenli bölge çatlağı

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamalar Almanya'da tartışmalara neden oldu.

Dışişleri Bakanı Maas'ın cumartesi günü gerçekleştirdiği Ankara ziyaretindeki basın toplantısında Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde uluslararası bir güvenli bölge önermesine ilişkin, "Güvenli bölge konusu görüşmemizde çok fazla zaman teşkil etmedi. Aslında bu yeterince anlamlı diye düşünüyorum. Gerçekçi bir öneri olmadığı söylendi. Biz de bu nedenle şu anda oradaki insanlar için önemli konulara önem verdik." ifadelerini kullanması Hristiyan Demokrat Birlik Partililerin (CDU) sert tepkisini çekti.

CDU'lu Eğitim Bakanı Anja Karliczek, Maas'ın sözlerine ilişkin, "İnsanlar koalisyon ortaklarının bir araya gelmesini bekliyor ve bu Almanya'da gerekli olduğu gibi özellikle yurt dışı meselelerinde de gerekli" değerlendirmesinde bulundu.

CDU'lu Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier da Twitter hesabından, “Her politikacı yıllardır yurt dışında hem hükümet hem de muhalefetteki diğer siyasetçilerin eleştirilmediğini bilir'' paylaşımında bulunarak Maas'ı eleştirdi.