Alman kadınla Rus adamın bar kavgası olay oldu! Yumruk atıp genç kadını yere savurdu

Almanya'da Alman kadın ile Rus adam arasında çıkan tartışmanın nedeni belli olmazken, o hareretli anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kadın ve adamın ağız dalaşına girdiği anlarda küfürler havada uçuşurken, Rusça konuşan adam da “Gel, gel” diyerek kadını yanına çağırdı. Ellerini iki yana açan ve söylediği söz üzerine adama tokat atan kadın, karşısından da aynı cevabı alınca kendini yerde buldu.

TOKATIN ŞİDDETİYLE YERE SAVRULDU

Tokatın şiddetiyle yere savrulan ve birkaç saniye oturduğu yerde kalan kadın, saçlarını düzelttikten sonra yerden kalktı. Çevresindeki kişiler de yardım etmek yerine olan biteni film izler gibi izledi.

Rus adamın arkadaşlarının “Tamam Oleg, tamam! Uzatma! Polisi aradık!” şeklinde konuştukları duyuldu.



