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  4. Alman kadınla Rus adamın bar kavgası olay oldu! Yumruk atıp genç kadını yere savurdu

Alman kadınla Rus adamın bar kavgası olay oldu! Yumruk atıp genç kadını yere savurdu

28.10.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da bir barda gerçekleşen olayda kadınla erkeğin tartışması tokatlı kavgaya döndü. Birbirlerine küfür ederek ağız dalaşına giren kişilerden Alman kadın önce kollarını açarak karşısındaki erkeğe tokat attı, kendisine daha şiddetli bir tokat gelince ise kendini yerde buldu. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Almanya'da Alman kadın ile Rus adam arasında çıkan tartışmanın nedeni belli olmazken, o hareretli anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kadın ve adamın ağız dalaşına girdiği anlarda küfürler havada uçuşurken, Rusça konuşan adam da “Gel, gel” diyerek kadını yanına çağırdı. Ellerini iki yana açan ve söylediği söz üzerine adama tokat atan kadın, karşısından da aynı cevabı alınca kendini yerde buldu.

TOKATIN ŞİDDETİYLE YERE SAVRULDU

Tokatın şiddetiyle yere savrulan ve birkaç saniye oturduğu yerde kalan kadın, saçlarını düzelttikten sonra yerden kalktı. Çevresindeki kişiler de yardım etmek yerine olan biteni film izler gibi izledi.

Rus adamın arkadaşlarının “Tamam Oleg, tamam! Uzatma! Polisi aradık!” şeklinde konuştukları duyuldu.

alman


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