"Alman makamları failleri yargı karşısına çıkarmalıdır"

Kıran, Türkiye'nin, Almanya'da Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davalarını yakından izlediğini dünyanın gördüğünü belirterek, davaların sonucunun da tatminden uzak olduğunu her platformda dile getirdiklerini vurguladı.

Almanya'da son günlerde artan ırkçı saldırılara dikkati çeken Kıran, "Almanya Türk toplumunun her gün ırkçı ve İslam karşıtı saldırılarla karşı karşıya kalması, camilerimizin kundaklanması, saldırıya uğraması bizim için kabul edilebilir değildir. Alman makamları, failleri yakalayıp yargı karşısına çıkarmalıdır.'' ifadesini kullandı.

Kıran, Almanya'nın başkenti Berlin'de, Türkiye ile Almanya arasındaki "6. Göç Diyaloğu Toplantısı"na Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Antje Leendertse ile başkanlık etti.

BERLİN (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Almanya'daki Türk toplumunun her gün ırkçı ve İslam karşıtı saldırılarla karşı karşıya kalmasının kabul edilebilir olmadığını belirterek, "Alman makamları, failleri yakalayıp yargı karşısına çıkarmalıdır." dedi.

Bakan Yardımcısı Kıran, temaslarının Almanya'daki Türk toplumunun karşı karşıya kaldığı sorunların çözümüne önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

İkili diyaloğun önemine işaret eden Kıran, "Çözüm için en geçerli yolun biz, doğrudan temas ve diyalog olduğuna inanıyoruz. Bu temas ve diyalog, doğrudan ve samimi şekilde devam ettiği müddetçe Almanya'daki Türk toplumunun meselelerini de geride bırakmış olacağız.'' dedi.

Almanya ile önceden beş kez Göç Diyaloğu Toplantısı yapıldığını anımsatan Kıran, 6'ncı toplantıya Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumların temsilcileriyle katıldıklarını dile getirdi.

- "Uluslararası topluma örnek mesaj vermiştir"

Kıran, aralıkta Cenevre'deki Küresel Göç Forumu'na Türkiye ile Almanya'nın eşbaşkanlık edeceğini anımsatarak buna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başkanlık edeceğini, bunun "iki ülke arasındaki iş birliğinin taçlanması" anlamına geldiğini söyledi.

Temasları çerçevesinde, iki ülke arasında göç alanındaki iş birliğinin ne kadar önemli olduğuna işaret eden Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü: