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Alman sendikacılar Soma'yı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 15:28 | Son Güncelleme

Alman sendikacılar Soma'yı ziyaret etti

MANİSA (AA) - Alman IG BCE Sendikası delegasyonu, Soma'da Türkiye Maden İşçileri Sendikasına (Maden İş) dayanışma ziyaretinde bulundu.

Alman sendikacılar, ziyarette IG BCE'nin Maden İş ile ortak yaptırdığı Soma Maden İş Halk Eğitim Merkezi binasında düzenlenen programa katıldı.

Programda Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Merkez Genel Sekreteri Tamer Küçükgençay, sendikalarının faaliyetleri ve Soma'daki kömür madenleri konusunda bilgi vererek Somalı madencilerin acı gününde desteğini gördükleri IG BCE'ye ve yöneticilerine teşekkür etti.

IG BCE Küreselleşme Avrupa İşleri Direktörü Michael Mersmann ise madencilerin her zaman birbirlerine güven duymaları gerektiğini belirterek "Bütün dünyada başka hiçbir meslekte insan yanındaki arkadaşına bu kadar güvenmek zorunda kalmaz. Madenciler arasında olan kardeşlik sendikalar arasında da olmalıdır." dedi.

Soma'daki maden kazasını duyar duymaz Maden İş ile temasa geçtiklerini aktaran Mersmann, "Maalesef bugüne kadar Türkiye’de güvenlik kaygısı ön planda değildi ve sonradan ortaya çıkan bir durum oldu. Maden İş ile beraber iş sağlığı güvenliği konusunda ilk eğitimimizi burada yaptık. Geldiğimizden bu yana gözlemlediğimiz kadarıyla burada güzel işlere imza atıldığını gördük. Biz de buna daha fazla nasıl katkı sağlayabiliriz düşüncesi içine girdik." ifadelerini kullandı.

Mersmann, iki sendika arasındaki dostluğun göstergelerinden birisinin de toplantının yapıldığı Soma Maden İş Halk Eğitim Merkezi olduğunu söyledi.

Programa Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş ile Belediye Başkanı Ali Tulup da katıldı.

Alman sendikacılar, Soma Maden Şehitliği ile Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'u makamında ziyaret etti.

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