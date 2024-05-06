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  4. Letonya’da küçük uçak otoyola acil iniş yaptı! Olayı gören sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı

Letonya’da küçük uçak otoyola acil iniş yaptı! Olayı gören sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı

kadir.gunduz kadir.gunduz
06.05.2024 09:21
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Letonya’da küçük bir uçak otoyola acil iniş gerçekleştirdi. Bu olayı gören sürücüler ise büyük şaşkınlık yaşarken, o anlar saniye saniye kaydedildi.

Letonya’nın Adazi şehrinde iki kişiyi taşıyan küçük uçak otoyola acil iniş yaptı. Letonya Sivil Havacılık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Adazi kentindeki bir pilot eğitim kurumuna kayıtlı Tecnam P2008 model tek motorlu uçağın dün teknik nedenlerden ötürü otoyola acil iniş yaptığı belirtildi. Letonya polisi, acil inişe kanat bölümündeki teknik problemlerin sebep olduğunu açıkladı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredekiler tarafından çekilen görüntüler, başkent Riga yönünden gelen uçağın akan trafiğe rağmen Tallinas Otoyoluna iniş yaptığı görüldü. İniş sırasında uçağın trafiğin akış yönüne uygun olarak indiği fakat sol kanadını bir yol levhasına çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Uçağın inişinden sonra herhangi bir kaza yaşanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
uçak
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