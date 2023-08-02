Alman uyruklu kadın terörist saldırı keşfi sırasında öldürüldü! '10 milyon para ödülü' detayı: Kırmızı listedeki teröristin sağ koluydu

Türk Silahlı Kuvvetleri terör yuvalarına yönelik operasyonlarıyla örgüte peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. Gara Dağı'nda güvenlik güçlerinin konumlandığı üs bölgesine yönelik saldırı keşfine çıkan Alman uyruklu terörist Eva Maria Steiger de beraberindeki bir grup teröristle etkisiz hale getirildi.

TSK'DAN TERÖR YUVASINA HAVA HAREKATI

Sözcü'de yer alan habere göre; Irak'ın kuzeyindeki Duhok vilayetine bağlı Amediye, Kanimasi, Çemanke kasabaları üçgenindeki terör örgütü PKK'nın ana üslenme merkezlerinden olan Gara Dağı’nın Sedare bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği nokta hava harekatında Alman uyruklu kadın terörist Elefterai Hambi kod adlı Eva Maria Steiger'in öldürüldüğü ortaya çıktı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÇEVİRMENİYDİ

Kadın teröristin 2018 yılında Almanya'nın Memmingen kentinde öğrenim görürken terör örgütüne katıldığı belirlendi. Kadın teröristin Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca bildiği için zaman zaman terörist kamplarını yurtdışından ziyarete giden heyetlere de rehberlik ve tercümanlık yaptığı öğrenildi.

KIRMIZI LİSTEDEKİ İSMİN YAKIN KORUMASIYDI

Alman teröristin PKK'nın kadın yapılanmasının tepe isimlerinden olan ve İçişleri Bakanlığı’nın en çok aranan teröristler listesinin 10 milyon lira para ödüllü kırmızı listesinde yer alan Zozan Çewlik kod adlı Emine Serinyel'in de yakın korumalığını yaptığı bildirildi.

SALDIRI KEŞFİNDEYKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Teröristin Gara Dağı’nın Sedare bölgesinde güvenlik güçlerinin konumlandığı bir üs bölgesine yönelik saldırı keşfi yaparken beraberindeki terörist grupla etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Eva Maria Steiger, terör örgütü PKK saflarında öldürülen yabancı uyruklu 7'inci terörist oldu.