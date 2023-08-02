HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alman uyruklu kadın terörist saldırı keşfi sırasında öldürüldü! '10 milyon para ödülü' detayı: Kırmızı listedeki teröristin sağ koluydu

Alman uyruklu kadın terörist saldırı keşfi sırasında öldürüldü! '10 milyon para ödülü' detayı: Kırmızı listedeki teröristin sağ koluydu

02.08.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman uyruklu PKK'lı kadın terörist Eva Maria Steiger, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyin gerçekleştirdiği nokta operasyonla öldürüldü. Örgüte 2018'de öğrenciyken katılan ve 4 dil bilen Elefterai Hambi kod adlı teröristin saldırı keşfi sırasında etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Böylelikle Eva Maria PKK saflarında öldürülen yabancı uyruklu 7. terörist oldu. Eva Maria, İçişleri'nin en çok aranan teröristler listesinde kırmızı listede yer alan teröristin korumalığını yapıyordu.

Alman uyruklu kadın terörist saldırı keşfi sırasında öldürüldü! '10 milyon para ödülü' detayı: Kırmızı listedeki teröristin sağ koluydu

Türk Silahlı Kuvvetleri terör yuvalarına yönelik operasyonlarıyla örgüte peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. Gara Dağı'nda güvenlik güçlerinin konumlandığı üs bölgesine yönelik saldırı keşfine çıkan Alman uyruklu terörist Eva Maria Steiger de beraberindeki bir grup teröristle etkisiz hale getirildi.

2

TSK'DAN TERÖR YUVASINA HAVA HAREKATI

Sözcü'de yer alan habere göre; Irak'ın kuzeyindeki Duhok vilayetine bağlı Amediye, Kanimasi, Çemanke kasabaları üçgenindeki terör örgütü PKK'nın ana üslenme merkezlerinden olan Gara Dağı’nın Sedare bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği nokta hava harekatında Alman uyruklu kadın terörist Elefterai Hambi kod adlı Eva Maria Steiger'in öldürüldüğü ortaya çıktı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÇEVİRMENİYDİ

Kadın teröristin 2018 yılında Almanya'nın Memmingen kentinde öğrenim görürken terör örgütüne katıldığı belirlendi. Kadın teröristin Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca bildiği için zaman zaman terörist kamplarını yurtdışından ziyarete giden heyetlere de rehberlik ve tercümanlık yaptığı öğrenildi.

KIRMIZI LİSTEDEKİ İSMİN YAKIN KORUMASIYDI

Alman teröristin PKK'nın kadın yapılanmasının tepe isimlerinden olan ve İçişleri Bakanlığı’nın en çok aranan teröristler listesinin 10 milyon lira para ödüllü kırmızı listesinde yer alan Zozan Çewlik kod adlı Emine Serinyel'in de yakın korumalığını yaptığı bildirildi.

SALDIRI KEŞFİNDEYKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Teröristin Gara Dağı’nın Sedare bölgesinde güvenlik güçlerinin konumlandığı bir üs bölgesine yönelik saldırı keşfi yaparken beraberindeki terörist grupla etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Eva Maria Steiger, terör örgütü PKK saflarında öldürülen yabancı uyruklu 7'inci terörist oldu.

İlginizi Çekebilir

Türkiye bu olayı konuşuyor! Baba ile ilgili çarpıcı iddia, adliyeye sevk edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Baba ile ilgili çarpıcı iddia, adliyeye sevk edildi

 İstanbul'a özel deprem yasası geliyor!

İstanbul'a özel deprem yasası geliyor!

 Temmuz ayı enflasyonu öncesi piyasalar hareketli!

Temmuz ayı enflasyonu öncesi piyasalar hareketli!

 Plastik poşetlerle ilgili yeni karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Zam geldi mi?

Plastik poşetlerle ilgili yeni karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Zam geldi mi?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinnet getiren kişi polislere ateş açtıCinnet getiren kişi polislere ateş açtı
Fabrikada korkunç kaza kamerada! İşçi, feci şekilde can verdiFabrikada korkunç kaza kamerada! İşçi, feci şekilde can verdi
Merak ediliyordu! İmamoğlu ilk kez açıkladıMerak ediliyordu! İmamoğlu ilk kez açıkladı
Anahtar Kelimeler:
pkk terörist

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Açlıktan ölmüştü! İşte vegan fenomenin son paylaşımı

Açlıktan ölmüştü! İşte vegan fenomenin son paylaşımı

14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”

14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.