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Türkiye, Esenyurt'taki tekel bayi vahşetini konuşuyor! Yeni gelişme: Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen adliyeye sevk edildi

02.08.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi vahşeti, Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen'in büyük oğlu Mehmet Erzen tarafından Murat Özer'in ayağından vurulmasıyla ilgili ifadesi alındı. Azmettirici olduğu iddia edilen baba, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Türkiye, Esenyurt'taki tekel bayi vahşetini konuşuyor! Yeni gelişme: Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen adliyeye sevk edildi

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde 4 kişi, tekel bayiyi basıp çıkan kavgada 2 kişiyi öldürmüş, 1 kişiyi yaralamıştı. Olayla ilgili yeni gelişmede hayatını kaybedenlerden Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen'in büyük oğlu Mehmet Erzen tarafından Murat Özer'in ayağından vurulmasıyla ilgili ifadesi alındı. Azmettirici olduğu iddia edilen baba, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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20 YILLIK TİCARİ İLİŞKİ KESİLDİ

Saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen, saldırganlardan Tarık Özer ve Murat Özer ayrı ayrı inşaat ve inşaat malzemeleri şirketi sahipleriydi. Erzen, Özer ailesinden demir ve inşaat malzemeleri, Özerler ise Erzen'den PVC ve çelik kapı alıyordu. Tarafların 20 yıllık ticari ilişkisi, Erzen'in büyük oğlu Mehmet ile Murat Özer'in tartışmasıyla sekteye uğradı.

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ALACAKLARI SİLİNDİ

Murat Özer, geçtiğimiz martta bir hilti makinasının satışıyla ilgili tekele gelince Mehmet makinenin 35 bin liralık fiyatını çok bulduğunu söyleyince kavga çıktı. Baba Erzen, kavgayı ayırmaya çalışsa da Murat Özer ayağından vuruldu. Bu kavgayla başlayan husumet, birkaç ay sonra aile büyüklerinin araya girmesiyle son buldu. İddiaya göre; Erzen ailesi, Özer ailesine bir kan parası vermedi ancak yaklaşık 500 bin liralık PVC alacakları silindi.

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TEKELİ BASTILAR, YUNUS EMRE ERZEN ÖLDÜ

Konunun kapanınca ticari ilişkiler devam etti. Öte yandan Erzen, Özer'lerden demir alıyor, ödemelerini de düzenli yapıyordu. Ancak geçtiğimiz yıllarda pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayınca yaklaşık 600 bin liralık borcunu ödeyemedi.

20 yıllık ticari dostlukları dolayısıyla hukuki bir süreç beklemeyen Erzen, borcunu ödeyeceğini söylediyse de şirkete ulaşan haciz kararıyla çılgına döndü.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre öfkesine yenilen Erzen, sosyal medyada Özer ailesini etiketleyerek haciz kararı belgesini paylaşıp "20 yıllık ticarete bu sığar mı? Bu adilik değil mi? Haciz de nereden çıktı. Biz borcumuzun arkasındayız" yazdı.

Bu paylaşımın üzerine Özer kardeşler çocuklarını alarak tekeli bastı. Saldırıda Yunus Emre Erzen, hayatını kaybetti.

ÇARPICI İDDİA!

İki aile arasındaki husumet devam ederken Mehmet Erzen'in, Murat Özer'i ayağından vurduğu olayla ilgili ifadesi alındı.

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Savcılık baba Cantürk Erzen, adli kontrol altına alınması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Cantürk'ün oğlunu, Murat'ı Özer'i vurması için azmettirdiği ifade edildi.

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