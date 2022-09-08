HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Almanların atalarının yaşadığı Yozgat'ta heyecan dolu bekleyiş başladı! Tarih burada aydınlanacak

Almanların atalarının yaşadığı Yozgat'ta heyecan dolu bekleyiş başladı! Tarih burada aydınlanacak

08.09.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de tarihin karanlığına ışık tutacak keşifler gün yüzüne çıkartılmaya devam ediyor. Yozgat'ın Büyüknefes köyünde yer alan Tavium Antik Kenti de tarihi mirasıyla öne çıkıyor. Antik kentte ekim ayında başlayacak kazılar heyecanla beklenirken bölgenin önemini artıran bir diğer özelliği ise Frigler, Hitiler, Romalılar, Bizanslılar gibi birçok medeniyetin yanı sıra Almanların ataları varsayılan Galatların başkenti olması...

Almanların atalarının yaşadığı Yozgat'ta heyecan dolu bekleyiş başladı! Tarih burada aydınlanacak

Yozgat’ın merkeze bağlı Büyüknefes köyünde bulunan ve açık hava müzesini andıran görüntüsüyle dikkat çeken Tavium Antik Kenti’nde kazı çalışmaları başlayacak. Yozgat’ın tanıtımı ve turistik anlamda değer kazanması için Yozgat Valiliği öncülüğünde, Bozok Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Yozgat Müze Müdürlüğü’nün yapacağı kazı çalışmaları ekim ayı itibarıyla başlayacak.

25 kilometrelik alana sahip Tavium Antik Kenti’nin Yozgat için büyük önem arz ettiğini belirten Yozgat Valisi Ziya Polat, Kültür ve Turizm Bakanlığından kazı çalışmaları için gereken iznin alındığını söyledi.

fadea097-ea35-4119-b17d-2944896a1930

Yozgat Bozok Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Yozgat Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü koordinesinde en geç ekim ayı itibarıyla kazı çalışmalarına başlanılacağını ifade eden Vali Polat şöyle konuştu:

“Tavium Antik Kent’imiz Yozgat için çok çok önemli bir tarihi alan. İnşallah bu sene Bismillah deyip çok uzun zamanda değil kısa zamanda yeni değerler ortaya çıkarmak istiyoruz. Burada tiyatro şeklinde bir höyük bulunuyor. Burada bir antik tiyatro bulabilirsek Yozgat’a çok büyük değer katacağını düşünüyorum. Kazı alanından bir antik tiyatro çıktığı anda yol güzergahında Boğazkale’ye giden her insanın buraya da uğrayacağını düşünüyorum. Yozgat’a ayrı bir değer katacağına ve ayrı bir marka değeri olacağına inanıyorum.”

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TEM'in Edirne istikameti ulaşıma kapandıTEM'in Edirne istikameti ulaşıma kapandı
Mersin'de orman yangını! Yerleşim yerleri boşaltıldıMersin'de orman yangını! Yerleşim yerleri boşaltıldı
İki terör örgütüne birden şok! PKK tek şartla serbest bırakmıştıİki terör örgütüne birden şok! PKK tek şartla serbest bırakmıştı
Anahtar Kelimeler:
Yozgat alman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin zammı sonrası bu kez indirim

Benzin ve motorin zammı sonrası bu kez indirim

Dev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklama

Dev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklama

O savcıdan utandıran mesajlar: Aynı anda ikinizle birlikte...

O savcıdan utandıran mesajlar: Aynı anda ikinizle birlikte...

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! 3 ayda her şey değişti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! 3 ayda her şey değişti

İşçiler zam sevinçlerini göbek atarak kutladı

İşçiler zam sevinçlerini göbek atarak kutladı

'Yerin altından sesler geliyor' iddiası ekipleri harekete geçirdi! 24 saat takip edilecek

'Yerin altından sesler geliyor' iddiası ekipleri harekete geçirdi! 24 saat takip edilecek

İlginizi Çekebilir

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Seks mi, mastürbasyon mu? Yoksa...

Seks mi, mastürbasyon mu? Yoksa...

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.