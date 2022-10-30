HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya Başbakanı Scholz'dan Türkçe paylaşım! Mevlüde Genç için taziye mesajı paylaştı

Almanya Başbakanı Scholz'dan Türkçe paylaşım! Mevlüde Genç için taziye mesajı paylaştı

30.10.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde Genç, 80 yaşında vefat etti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Mevlüde Genç için taziye mesajı yayımladı. Scholz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "başınız sağ olsun" ifadesini Türkçe olarak yazdı.

Almanya Başbakanı Scholz'dan Türkçe paylaşım! Mevlüde Genç için taziye mesajı paylaştı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Scholz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mevlüde Genç bugün vefat etti. Mevlüde Genç uzlaşının sesi olarak unutulmayacak. Mevlüde Genç 1993 yılında Solingen'de aşırı sağcıların kundaklama saldırısında iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybetti. Ailesine başsağlığı diliyorum, başınız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

ka

TÜRKÇE TWEET ATTI

Scholz'un paylaşımında "başınız sağ olsun" ifadesini Türkçe kullanması dikkati çekti.

Öte yandan, Düsseldorf Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada da Genç için salı günü Solingen'de cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, "Bilge Ana, merhume Mevlüde Genç’in cenazesi, 1 Kasım 2022 Salı günü saat 14.00’te, 'Untere Wernerstraße 81, 42651 Solingen'de kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacaktır." denildi. (AA)

'Altılı masa' hamlelerinin ardından BTP lideri Hüseyin Baş'tan dikkat çeken sözler "Şunu bilin..." 'Altılı masa' hamlelerinin ardından BTP lideri Hüseyin Baş'tan dikkat çeken sözler "Şunu bilin..."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pakistan'da Imran Khan'ın mitinginde görevli muhabir ezilerek öldüPakistan'da Imran Khan'ın mitinginde görevli muhabir ezilerek öldü
Erdoğan istedi, yerli otomobile bir renk daha ekleniyorErdoğan istedi, yerli otomobile bir renk daha ekleniyor
Mersin'de palet fabrikasında yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındıMersin'de palet fabrikasında yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Almanya Olaf Scholz

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta yeni zam yolda

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta yeni zam yolda

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Cezaevinde intihar etti

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Cezaevinde intihar etti

'Beni kınamayın' deyip itiraf etti! "Kocamı abisiyle aldatıyorum" deyip anlattı

'Beni kınamayın' deyip itiraf etti! "Kocamı abisiyle aldatıyorum" deyip anlattı

Hindistan'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sosyal medyada gündem oldu! Teğmen, Tarkan şarkısı söyledi... Herkes onu konuşuyor

Sosyal medyada gündem oldu! Teğmen, Tarkan şarkısı söyledi... Herkes onu konuşuyor

Meteoroloji uyardı: 9 ili etkileyecek! Bambaşka bir renge bürünebilir

Meteoroloji uyardı: 9 ili etkileyecek! Bambaşka bir renge bürünebilir

İlginizi Çekebilir

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.