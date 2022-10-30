'Altılı masa' hamlelerinin ardından BTP lideri Hüseyin Baş'tan dikkat çeken sözler "Şunu bilin..."

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın, altılı masaya katılma talebi siyaset gündeminde geniş yer bulmuş ve bu talebin ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener'den dikkat çeken bir hamle gelmiş ve iki isim BTP Genel Merkezi'nde görüşmüştü. Bu görüşmenin ardından Akşener "Konuştuk, anladık. Şimdi ben o altılı masada İYİ Parti'nin Genel Başkanı olarak 14 Kasım'da yapacağımız toplantıda, Sayın Baş'ın yaptığı çağrının arka planını da, gerekçelerini de öğrendim. O masaya kendisinin adına o teklifi getireceğim." demişti. Bundan sonra neler olacağı merakla beklenirken peş peşe yaşanan bu gelişmelere ilişkin Baş, değerlendirmelerde bulundu.

"BU ÜLKEYİ GENÇLER YÖNETECEK"

BTP tarafından Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Cumhuriyet Şöleni" saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, programda yaptığı konuşmada, gençlerle ilgili projeleri olduğunu söyledi.

Bu projelerden birini ilk defa açıklayacağını belirten Baş, 480 vekil listelerinin 40 yaşının altında gençlerden oluşacağını aktararak, "Bu ülkeyi gençler yönetecek. Listemizde fermuar liste olacak. Bir kadın, bir erkek. Bu ülkenin yarısını kadınlar, yarısını erkekler oluşturuyorsa listelerin yarısı kadın yarısı erkek olacak." diye konuştu.

Baş, Türkiye'de faiz, maliye, vergi, yatırım politikalarının ve bütün sistemin değişmesi gerektiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kurtuluşu bu ekonomik, bu sömürü sistemin reddini yapmaktır. Bunu yaparsak çok kısa sürede kurtuluruz. Bunu yeni bir modelle yaparız. Yeni sistem, Milli Ekonomi Modeli. Dünya buraya gidiyor. Türkiye bu değişimin en öncü ülkesi olabilir. Biz sistemi değiştireceğiz. Paraya olan tarifi değiştireceğiz. Para biz kazanalım diye çalıştığımız şey değil. Bu mantık yanlış. Biz çalıştığımız için ortaya koyduğumuz emeğin, ortaya çıkardığımız ürünün tanımına para denir. Ben 8 saat çalıştığımda 10 lira kazanıyorsam, sen de 8 saat çalıştığında asgari 10 lira kazanacaksın."

Cumhuriyetin yeni yüzyılının bilimin, felsefenin, aklın, modelin olduğu ve bütün bunları üretecek insanın olduğu bir yüzyıl olması gerektiğini belirten Baş, bu yüzyılı da kendilerinin hayata geçireceklerini söyledi.

ALTILI MASADA YER ALMA TALEBİ

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, milletin kendisine sosyal medyada, sokakta "Bu başarıyı altılı masaya taşısana. Muhalefet blokunu güçlendirelim ve hükümeti rahatlıkla değiştirelim." demeleri üzerine bu talebi ekranlarda "Bizi de altılı masaya alın." diyerek dile getirdiğini aktardı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çağrısına hızlıca dönüş yaptığını belirten Baş, şöyle devam etti:

"Hemen döndü, hemen cevap verdi. Bizleri ziyaret etti, sağ olsun şereflendirdi, onur verdi. Bundan sonrası onun yapacağı bir şey değil. O yapması gerekeni yaptı. Bizi gördü, bu topluluğu gördü, bu gençliği gördü. Dedi ki bu insanların böyle bir çağrısı varsa ben bunun gereğini yerine getiririm. Siyaset bu değil mi? Daha ne yapsın? Yapabileceğinin en güzelini yaptı. Bize dedi ki ben bu talebinizi, teklifinizi masaya taşıyacağım. Artık saygıdeğer genel başkanların vereceği karar. Ben orasında değilim ama. Ben milletimden gelen sesi ilettim. Sonucu benim siyasetimi etkilemez. Ben her türlü siyasetime devam ederim. Ama şunu bilin, bazen bir şeyler yaşarsınız veya bilinçli veya bilinçsiz bir şeyler yaparsınız. Bu yaptıklarınız size dostu düşmanı tanıtır, onları ayırt edersiniz."

Programda çeşitli yörelerden halk oyunları gösterileri de sunuldu. (AA)