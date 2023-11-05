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  4. Almanya'da 18 saatlik rehine krizi! Türk vatandaşı baba tutuklandı

Almanya'da 18 saatlik rehine krizi! Türk vatandaşı baba tutuklandı

05.11.2023 17:26 | Son Güncelleme:
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Dün gece saatlerinde başlayan Almanya Helmut Schmidt Havaalanı’nda yaşanan rehine krizi gündem oldu. Türk vatandaşı olan 35 yaşındaki baba 4 yaşındaki kızını rehin aldı. 18 saat süren korku dolu anlar babanın polise teslim olmasıyla son buldu. Küçük kız sağlık ekiplerince teslim alınırken baba tutuklandı.

Almanya'da 18 saatlik rehine krizi! Türk vatandaşı baba tutuklandı

Almanya’nın Hamburg kentindeki Helmut Schmidt Havaalanı’nda yaşanan rehine krizi 18 saat sonra sona erdi.

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KABUS DOLU DAKİKALAR

Almanya’nın Hamburg kentinde dün gece aracıyla Helmut Schmidt Havaalanı’nın apronuna girerek, 4 yaşındaki kızını rehin alan baba, ikna çalışmalarının ardından 18 saat sonra polise teslim oldu. Küçük kız havaalanındaki sağlık ekiplerine teslim edilirken, 35 yaşındaki Türk vatandaşı olan baba ise polis tarafından tutuklandı.

UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLAYACAK

Polis tarafından yapılan açıklamada, havaalanında uçuşların başlaması ve havaalanına gelen bağlantı yollarının tekrar trafiğe açılması için çalışma başlatıldığı duyuruldu.

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PLAN YAPTI, KIZINI KAÇIRDI

Türk baba, eski eşiyle iletişim kurmak için internete verdiği satış ilanını kullandı. Sahte bir e-posta adresi ile eski eşiyle iletişime geçen şahıs, hiçbir şeyden haberi olmayan eski eşiyle buluşma ayarladı ve kızını kaçırdı.
Küçük kızını ayrıldığı eşinden kaçıran baba, havaalanında havaya 2 el ateş açtıktan sonra tarifeli bir uçağın altına girerek kendi çocuğunu rehin almıştı. Baba, kızıyla birlikte Türkiye’ye gitmeyi talep etmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Almanya rehine

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