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Almanya'da afiş skandalı! Aşırı sağcı partiden Atatürk'e büyük saygısızlık

27.08.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da genel seçimlere az bir süre kala partiler çalışmalarına hız verirken, aşırı sağcı parti AfD adayının Atatürk'ü kullandığı afişi sosyal medyada büyük tepki topladı.

Almanya'da afiş skandalı! Aşırı sağcı partiden Atatürk'e büyük saygısızlık

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak olan genel seçimler için çalışmalar sürerken, aşırı sağcı parti AfD'den aday olan Marcel Goldhammer'ın kullandığı afiş, hem ülkede hem de sosyal medyada büyük tepki topladı.

Afişte, Goldhammer'in fotoğrafıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi de kullanılırken, hem Türkçe hem de Almanca olarak "Atatürk de AfD'ye oy verirdi" ifadelerine yer verildi.

Marcel Goldhammer’in, Almanca tercümesine de yer verilen afişi Facebook sayfasından paylaştığı ve daha sonra sildiği iddia edilirken, ne Goldhammer’in ne de AfD’nin resmi sosyal medya hesaplarında bu afişler bulunuyor.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Afişlerin kim ya da kimler tarafından hazırlandığı henüz bilinmezken, Almanya’da yaşayan Türk toplumu Atatürk’ü ırkçı gibi gösteren afişlere sert tepki göstererek “Bunu şiddetle kınıyoruz. Sosyal medyada paylaşılan bu görseli biz partinin karanlık emellerine hizmet etmemek amaçlı kullanmıyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Almanya Mustafa Kemal Atatürk
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