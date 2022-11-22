Almanya'da Müslüman mezarlarına saldırı!

Almanya'da birçok Müslüman derneği bünyesinde bulunduran Aşağı Saksonya Eyaleti Schura Derneği Başkanı Recep Bilgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam kendisine Hannover’deki Stöcken Mezarlığında Müslümanların mezarlarının bulunduğu bölümünde bazı mezar taşlarının zarar gördüğüne ilişkin görüntülerin ulaştığını aktardı.

Bilgen, bugün mezarlığa gittiğini ve incelemelerde bulunduğunu aktararak, yetkililerden söz konusu mezar taşlarının zarar görme sebebinin araştırmalarını talep etti.

Son yıllarda birçok kez Müslüman mezarların kirletildiğini anımsatan Bilgen, son dönemde de camilere aşırı sağcı “NSU 2.0” imzalı mektupların gönderildiğine işaret etti.

Bilgen, bundan ötürü söz konusu olayın tamamen aydınlatılmasının önem taşıdığını kaydetti.

Aşağı Saksonya’nın Iserlohn şehrinde 2022’in başında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Türk ve Müslümanlara ait mezar taşlarını kırmıştı. (AA)

