HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Yaralılar var

Almanya'da okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Yaralılar var

03.05.2023 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın başkenti Berlin'de okul bahçesindeki bıçaklı saldırıda 1’i ağır 2 kız çocuğu yaralandı. Polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

Almanya'da okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Yaralılar var

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Neukölln Protestan Okulu’nun bahçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 1’i ağır 2 kız çocuğunun yaralandığı bildirildi.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, Neukölln’deki Mainzer Caddesi’nde bulunan okulda biri ağır olmak üzere 7 ve 8 yaşında iki kız çocuğunun yaralandığı belirtildi.

Yaralanan çocukların hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, saldırganın olay yerinde gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

Yerel basındaki haberlere göre de okul bahçesinde iki kız çocuğu bıçaklı saldırı sonucu yaralandı ve helikopterle hastaneye kaldırıldı. Failin yetişkin bir kişi olduğu aktarılan haberlerde, çok sayıda çocuğun da olaya tanık olduğu ifade edildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberinde, gözaltına alınan zanlının 39 yaşında bir kişi olduğu, kız çocuklarını tanıyıp tanımadığının ise bilinmediği kaydedildi.

Neukölln Protestan Okulu 1. sınıftan 13. sınıfa kadar öğrencilere eğitim veriyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya bunu konuşuyor! Rusya'nın iddiasına Zelenskiy'den ilk yanıtDünya bunu konuşuyor! Rusya'nın iddiasına Zelenskiy'den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken bayrak detayı: Yeşil Sol Parti ve CHP'liler...Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken bayrak detayı: Yeşil Sol Parti ve CHP'liler...
CHP'den seçim öncesi çok konuşulacak iddia!CHP'den seçim öncesi çok konuşulacak iddia!
Anahtar Kelimeler:
Berlin Almanya

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için en düşük oran netleşti!

Asgari ücret zammı için en düşük oran netleşti!

Muharrem İnce'nin oyları düştü, işler değişti!

Muharrem İnce'nin oyları düştü, işler değişti!

Toplu iş sözleşmesi için Bakan Bilgin'den açıklama

Toplu iş sözleşmesi için Bakan Bilgin'den açıklama

14 aylık kabızlık şikayetiyle hastaneye gidince ortaya çıktı... Sebebi şoke etti!

14 aylık kabızlık şikayetiyle hastaneye gidince ortaya çıktı... Sebebi şoke etti!

Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını taşıyan gence kürsüden böyle seslendi

Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını taşıyan gence kürsüden böyle seslendi

Erdoğan merak edilen fiyatı Rize'de açıkladı!

Erdoğan merak edilen fiyatı Rize'de açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Ayna pozuyla alev alev yaktı! Bikini altını kasığından indirince...

Ayna pozuyla alev alev yaktı! Bikini altını kasığından indirince...

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.