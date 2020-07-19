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Almanya'da planör düştü, genç pilot ağır yaralandı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.07.2020 20:26 | Son Güncelleme

Almanya’da 17 yaşındaki genç pilot planörün yere çakılması sonucu ağır yaralandı.

Almanya'da planör düştü, genç pilot ağır yaralandı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestaflya eyaletine bağlı Bonn kenti yakınlarında 17 yaşındaki pilotun kontrolündeki planör havalandıktan kısa bir süre sonra yere çakıldı.

GENÇ PİLOT AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI

Kazada genç pilot ağır şekilde yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri genç pilotu sıkıştığı kokpitten çıkararak hastaneye kaldırdı. Yetkililer, pilotun hayati tehlikesi bulunduğunu aktardı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Almanya'da 16 yaşından itibaren planör pilotluğuna izin veriliyor. Havacılık uzmanları ise planör kazalarındaki artışa dikkat çekerek, bu alanda yeni bir düzenleme yapılmasını öneriyor. (İHA)

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