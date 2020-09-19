Almanya’da siber saldırıdan ilk ölüm

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki hastanelere yönelik dün siber saldırıları gerçekleştirildi. Kentte meydana gelen siber saldırı nedeniyle hastaneye tedavi için başvuran hasta kadın, hastane yetkilileri tarafından kente 30 kilometre uzaktaki Wuppertal kentindeki hastane yönlendirildiği bildirildi. Hasta kadının yolda hayatını kaybettiği belirtilirken, olayın sağlık hizmetlerinde yaşanan ilk siber saldırıya bağlı ölüm olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi. Alman savcıların, Eylül ayında ülkenin Düsseldorf kentinde meydana gelen olay hakkında 'cinayet' soruşturması başlattığı belirtildi.

(İHA)

