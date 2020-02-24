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Almanya'da Yeşiller büyük zafer kazandı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.02.2020 11:08 | Son Güncelleme

Hamburg eyalet parlamentosu seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti sandıktan birinci parti çıktı. Oy oranını iki katına çıkaran Yeşiller büyük zafer elde etti.

Almanya'da Yeşiller büyük zafer kazandı

Pazar günü yapılan Hamburg eyalet parlamentosu seçimlerinin kazanını oyların yüzde 39'unu alan Sosyal Demokrat Parti oldu. SPD'nin oy oranı bu sonuçla 2015 yılındaki seçimlere göre 6 puanlık bir düşüş yaşadı.

Seçimde büyük zafer kazanan parti ise ikinci sıradaki Yeşiller. Yeşiller bir önceki seçimde yüzde 12,3 olan oy oranını iki katına çıkararak oyların yüzde 24,2'sini almayı başardı.

Angela Merkel’in partisi Hrıstiyan Demokrat Birlik’in (CDU) oy oranı yaklaşık 4,7 puanlık düşüşle yüzde 11,2 olarak kaydedildi. Sol Parti’nin oy oranı ise yüzde 9,1 oldu.

Hamburg’da yüzde 5’lik seçim barajını geçip geçemeyeceği merak konusu olan partilerden Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5,0, sağ popülist Almanya için Alternatif partisi ise yüzde 5,3’lük oy oranlarına ulaştı. FDP’nin barajı geçip geçmediği oyların tam olarak sayılmasının ardından belli olacak.

SPD YEŞİLLER VE CDU İLE GÖRÜŞECEK

Alınan sonuçlara göre Hamburg eyaletinde 2015’ten beri iktidarda olan SPD-Yeşiller koalisyonu hükümette kalma imkanını kaybetmemiş oldu. Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher yeni koalisyon hükümetini kurmak için kısa süre içinde Yeşiller ile müzakerelere başlayacağını açıkladı. İki partinin oylarının toplamı Hamburg Senatosu’nda üçte ikilik bir çoğunluk yakalanmasını mümkün kılıyor. Tschentscher CDU ile de görüşeceğini açıkladı, zira matematiksel olarak SPD CDU ile de birlikte koalisyon hükümeti kurma imkanına sahip.

CDU Hamburg tarihindeki en kötü sonuçlara imza attı. Sonuçların "tarihi hezimet" olduğunu belirten CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak Thüringen'deki hükümet krizinin bu sonuçlarda rol oynadığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Yeşiller Zafer Hamburg Sosyal Demokrat Parti

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