Almanya'daki görüntüler George Floyd’u hatırlattı!

Düsseldorf’un merkezindeki bir restoranda çıkan arbedenin ardından olay yerine gelen polis, arbede ile bir ilgisi bulunmadığı belirtilen ve reşit olmayan bir genci ‘çalışmalarını aksattığı’ için gözaltına almak istedi.

Polislerden birinin yerde yatan gencin boynuna dizi ile bastırdığı görüldü. Gencin polis tarafından gözaltına alınmasına çevredekiler de tepki gösterdi. Alman polisinin bu görüntüler, ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken nefes alamayarak hayatını kaybeden Amerikalı siyahi George ‘u hatırlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması ve gelen tepkiler üzerine Düsseldorf polisi, olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

