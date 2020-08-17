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Almanya'daki görüntüler George Floyd’u hatırlattı!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.08.2020 18:10 | Son Güncelleme

Almanya’nın Nord Rein Vestfalya eyaleti başkenti Düsseldorf’ta polis bir kişiyi boğazına bastırarak gözaltına aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere tepki büyürken, polisin gözaltı tekniğinin George Floyd’u hatırlattığı aktarıldı.

Düsseldorf’un merkezindeki bir restoranda çıkan arbedenin ardından olay yerine gelen polis, arbede ile bir ilgisi bulunmadığı belirtilen ve reşit olmayan bir genci ‘çalışmalarını aksattığı’ için gözaltına almak istedi.

Polislerden birinin yerde yatan gencin boynuna dizi ile bastırdığı görüldü. Gencin polis tarafından gözaltına alınmasına çevredekiler de tepki gösterdi. Alman polisinin bu görüntüler, ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken nefes alamayarak hayatını kaybeden Amerikalı siyahi George ‘u hatırlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması ve gelen tepkiler üzerine Düsseldorf polisi, olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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